Это мобильная зарядная станция в прицепе для грузовика, предназначенная заряжать спорткары Taycan на треке и не только.

Гигантский мобильный пауербанк Porsche может одновременно заряжать 10 электрокаров на высокой пропускной мощности.

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Трек-дни для владельцев и энтузиастов Porsche проводятся по всему миру, однако не каждый автодром имеет скоростные зарядные станции для электромобилей. Немецкий автопроизводитель решил этот вопрос с помощью фуры с аккумуляторами на 2,1 мегаватт-часов.

“Мы уже успели использовать нашу мобильную зарядную станцию на многочисленных мероприятиях по всей Европе и провели около 5000 операций зарядки, иногда при экстремальных температурах до минус 40 градусов. Поэтому их эффективность испытана и проверена”, – сказал директор экспериментального маркетинга Porsche Рагнар Шульте.

Выходная мощность аккумулятора составляет около 3,2 МВт. Десять Taycan можно одновременно подключить к кабелю и зарядить. Повторить процедуру можно трижды, зарядив 30 “Тайканов”, прежде чем зарядка понадобится самой мобильной станции. Восстановить ресурс пауэрбанка, при оптимальных условиях, можно всего за четыре часа.