Це мобільна зарядна станція у причепі для вантажівки, призначена заряджати спорткари Taycan на треку і не тільки.

Велетенський мобільний пауербанк Porsche може одночасно заряджати 10 електрокарів на високій пропускній потужності.

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Трек-дні для власників та ентузіастів Porsche проводяться по усьому світу, однак не кожен автодром має швидкісні зарядні станції для електромобілів. Німецький автовиробник вирішив це питання за допомогою фури з акумуляторами на 2,1 мегават-годин.

“Ми вже встигли використати нашу мобільну зарядну станцію на численних заходах по всій Європі і провели близько 5000 операцій зарядки, іноді при екстремальних температурах до мінус 40 градусів. Тому їх ефективність випробувана і перевірена”, – сказав директор експериментального маркетингу Porsche Рагнар Шульте.

Вихідна потужність акумулятора становить близько 3,2 МВт. Десять Taycan можна одночасно підключити до кабелю та зарядити. Повторити процедуру можна тричі, зарядивши 30 “Тайканів”, перш ніж зарядка знадобиться самій мобільній станції. Відновити ресурс пауербанка, за оптимальних умов, можна усього за чотири години.