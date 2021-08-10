19:40, 10 августа 0

Существует немного машин, которые бы оказали на авторынок столь революционное влияние, как Nissan Leaf. Он тихо, как это подобает электромобилям, забивал гвозди в гробы автомобилей с ДВС последний десяток лет. Но раньше делал это, так сказать, неофициально. Теперь - все по-честному. Leaf пугает бензиново-дизельных оппонентов уже из салонов официальных дилеров.

Электрический хэтчбек Nissan завоевывает планету с 2010 года. По миру уже разлетелось около полумиллиона таких электромобилей. И порой мне кажется, что половина из них осела в киевских такси. Если серьезно, то Leaf сыграл колоссальную роль в электрификации украинского автопарка. Из двадцати восьми тысяч электромобилей, бегающих по дорогам страны, половина – это Leaf. Правда, в основном это машины первого поколения. Теперь в Украине официально продается Leaf второй генерации.

Долгожданный

Чтобы вывести машину на рынок официально, импортеру пришлось приложить значительные усилия. Надо было подготовить дилерскую сеть, закупить оборудование на СТО, изучить инфраструктуру зарядок, обучить сервисменов и многое другое. Да и сама идея появления у нас электромобиля родилась не так уж и давно. Поэтому машина, которая выпускается с 2017 года, только сейчас появилась в украинском модельном ряду.

К ее дизайну уже привыкли. Не Ariya конечно, хотя этот авангардный электрокроссовер тоже появится на нашем рынке. Leaf привлекает двухцветным кузовом, но за него надо доплатить 27 тыс. грн. Единственная имеющаяся у украинских дилеров комплектация N-Connecta с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными противотуманками и фарами с системой автоматического переключения дальнего света.

Официальный Nissan Leaf щедро оснащен. Мультимедийная система с 8-дюймовым экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, есть даже навигационная система, это сейчас редкость. У системы кругового обзора приличная картинка, зимой выручит подогрев не только передних, но и задних кресел и обода руля. Возможно, светлая обивка салона немного маркая, зато пластик вынослив. Для более практичных покупателей Leaf предлагается в версии с обивкой темного цвета.

С точки зрения запаса места Leaf выглядит довольно просторным хэтчбеком. На заднем ряду места хватает, разве что большие ботинки не помещаются под передними креслами. А передние кресла широкие и настраивают на комфортный стиль езды. Все в порядке у Nissan и с практичностью: под крышкой багажника 435 литров объема.

Больше информации о Nissan Leaf

Климат-контроль работает благодаря тепловому насосу, и делает это продуктивно. Потому что когда за бортом жара +35 градусов, я не испытывал никакого дискомфорта или нагрузки на систему из-за того, что климат работал на полную мощность.

150-сильный электромотор питает батарея на 40 киловатт-часов. На нее распространяется гарантия 8 лет или 160 тысяч км. В носовой части хэтчбека расположен лючок, под которым два разъема для зарядки. Бортовой инвертор способен переварить 6,6 кВт, то есть от обычной розетки Leaf полностью заряжается за 7 часов 30 минут. А от скоростной розетки на 50 кВт заполняет батарею на 80 процентов всего за час.

Есть чем удивить

На дороге во время езды Leaf легко обращает в свою веру. Разумеется, мне за рулем электромобиля пришлось выключить свой GTI-стиль управления – я давно не был таким дисциплинированным водителем.

За неделю поездок мне не удалось получить более 270 км запаса хода. Это потому, что основные пробеги у меня были загородными дорогами. При этом интересно, что для городского режима, где много торможений и соответственно рекуперации энергии, Leaf декларирует 389 км запаса хода. На загородных дорогах для экономии и равного темпа езды я часто пользовался адаптивным круиз-контролем и системой контроля рядности движения. Но хотелось бы попробовать "ниссановскую" систему частичного автопилота ProPilot, которая, вероятно появится у нас в следующем году.

И еще – учитывая эти скорости, в "Лифе" очень тихо. Настолько тихо, что даже слышу шуршание ног по педалям. Но не стоит полагать, что Leaf хилый и его толкают фуры на трассе. Он на самом деле способен выпрыгнуть первым со светофора, ехать быстро, но не быстрее 144 км/ч. Максимальная тяга доступна фактически с первого оборота мотора. Это определенным образом подкупает, потому что ты можешь легко запрыгнуть в "дыру" трафика и сделать это быстрее, чем на бензиновом автомобиле. Производитель говорит, что Leaf с базовым мотором на 150 сил разгоняется до сотни за 7,9 с. Хотя у нашего автомобиля один электромотор на 150 сил и 320 Нм крутящего момента, который приводит передние колеса. Более мощная версия, которая украинцам пока недоступна, берет "сотню" за 7,3 с.

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Конечно, Leaf'у больше по душе комфортный стиль езды. Он обеспечивает приятное передвижение благодаря мягкой подвеске. Даром что спереди у него "Макферсон", а сзади балка, – Leaf очень мягко съедает дефекты дороги, чего не ждешь от электромобилей. Поэтому Leaf нормально воспринимается даже вдали от столицы. Клиренс у него 155 мм – почти кроссовер!

Тормоза тоже не очень привычные, потому что ощущения несколько резиновые. Холостой ход вроде и есть, но машина все равно немного замедляется, ведь рекуперация забирает часть энергии назад, в тяговую батарею. Когда активируешь e-pedal, то есть разгон и торможение одной педалью, все вообще не так, как у привычных авто. К этой функции надо привыкнуть, к тому же она подходит только в городском трафике. На трассе, где разгоны и торможение более интенсивные, без педали тормоза не обойтись. Но в городе, когда прогнозируешь замедление и светофоры, в этой педали отпадает необходимость. Действительно удобно! Правда, теперь понимаешь, откуда у водителей авто на ДВС взялось выражение "стиль вождения – Лиф-драйвер".

Благодаря низкому центру масс крены у Nissan незначительны, а управляемость удивляет. Leaf очень послушен в поворотах, хотя немного пустой руль и энергосберегающие шины Goodyear Efficient Grip Performance 215/50 R17 не дадут проходить виражи на максимуме.

Созрел!

Подводя итоги, я понял, что вероятно созрел к тому, чтобы поменять GTI на такой Leaf. Как бы это странно не звучало, но этот Nissan подходит на роль второго автомобиля в семье лучше, чем спортивный Golf. Ведь тот экономит, лишь когда стоит на парковке с выключенным мотором. А Leaf почти незаметен для семейного бюджета.

Конечно, удовольствие от езды несколько отличается. Да и скромная дальнобойность останавливает. Особенно если любите сигануть на уикенд в Одессу или Львов. Кроме того, несмотря на неплохую инфраструктуру электрических зарядок, электромобиль имеет смысл только в случае собственной домашней или офисной розетки.

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И тут переходим к вопросу, который будто бы плохо вяжется с экономией. Ценник на Leaf составляет почти 35 тысяч долларов –то есть почти миллион гривен. За эти деньги можно купить бензиновый японский кроссовер. Но посчитаем затраты на эксплуатацию…

На бензиновых машинах в среднем за неделю я выезжаю 500 – 600 км, то есть 50 – 60 литров бензина, а это где-то 1500 – 1800 грн. В месяц выходит 6,0 - 7,5 тысяч гривен из семейного бюджета – лишь на заправку. Зато одна зарядка 40-киловаттной батареи Leaf при тарифе 1,68 грн 67 грн. Ее хватает на 270 км, т. е. на неделю – 134 грн. Пусть даже в месяц я потрачу 600 грн, но это в десять раз меньше, чем на бензине! Теперь посчитаем за год – 84 тысячи на бензине ($ 3 100) и 7200 грн на электричестве ($ 267). Как вам такая экономия?

За пять лет эксплуатации обоих авто у меня только на топливо уходит 15 300 долларов на бензиновом авто и всего 1 335 долларов на электрическом. Если учесть стоимость планового техобслуживания (в электричках не надо менять масло и втрое реже – тормозные колодки), то электромобиль еще более выгодный. Получается, если кроссовер и электромобиль стоят новыми примерно одинаково, то за 5 лет эксплуатации авто с ДВС тратит еще половину своей стоимости!

Не удивительно, что сразу после выхода на официальный рынок Nissan уже превосходит планы продаж "электричек". Ведь Leaf четко показывает, каким будет наше будущее. Сегодня все мы понимаем, что рано или поздно придется пересесть на электромобили. И знаете – для владельцев Nissan Leaf это будущее наступает быстрее.

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Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков.