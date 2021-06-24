Электромобиль доступен в одной комплектации по цене от 962 340 грн.

Официальные дилеры Nissan в Украине начали продажи Nissan Leaf второго поколения. Уже к началу продаж на нее получено 35 заказов, план продаж на год – 120 автомобилей.

Nissan Leaf стал для компании Nissan своеобразным этапом для перехода на углеродно нейтрального производителя, каким он должен стать к 2050 году. За время изготовления двух поколений Nissan Leaf было сохранено 650 миллионов тонн CO2, что соответствует "работе" 46 миллионов деревьев.

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Второе поколение Nissan Leaf впервые было показано в 2017 году. Кроме полностью нового кузова, электромобиль получил более мощные силовые агрегаты и увеличенную емкость батарей. В Украине доступна 40-киловаттная версия, более мощную 62 кВт*ч пока заказать нельзя – так как в нее встроена система беспилотного управления ProPilot, которая сейчас тестируется в нашей стране.

Как обещает производитель, на батарее 40кВт*ч Nissan Leaf может проехать 270 км по смешанным дорогам и 389 км – по городу (по методике WLTP). Большинство европейских владельцев электромобилей ездит ежедневно в среднем по 80 км, то есть одного заряда хватает где-то на три дня. Чтобы зарядить Leaf он нуля до 100% заряда через стандартную "домашнюю" сеть, нужен 21 час, через трехфазную 32-амперную розетку – 7,5 часов. Если же владелец уехал далеко от дома или офиса, он может воспользоваться быстрой зарядкой, которая за 40 минут наполнит батарею на 80%.

Недостатка пунктов зарядки электромобилей в Украине уже нет – их в нашей стране уже 11 200 единиц.

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Единственная возможная комплектация для официального "Лифа" – N-Connecta. Она предусматривает климат-контроль, 17-дюймовые литые диски, LED-фары, цветной экран с камерой заднего вида и осмотром на 360 градусов, адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки и движения в пробках, экстренное торможение перед автомобилями и т.д. Стоимость такого автомобиля без учета краски металлик – 962 340 грн.

Модель снабжена гарантийными обязательствами производителя, причем для разных узлов электромобиля они отличаются. Так, на весь автомобиль гарантия составляет 3 года или 100 тысяч км, как и для других Nissan с ДВС. Поскольку это электромобиль, то гарантия на электрические компоненты автомобиля чуть больше – 5 лет или те же 100 тысяч км. А на тяговую батарею гарантия еще больше – производитель гарантирует, что в течение 8 лет или 160 тысяч км сохранится емкость на уровне не менее 9 делений на панели приборов (с 12-ти). Если за это время батарея “сядет” больше, ее заменят.

Стоимость эксплуатации электромобиля существенно меньше, чем автомобиля с ДВС. Кроме низкой стоимости электричества, владелец еще мало тратит на техническое обслуживание. ТО за три года включает замену фильтра салона, тормозной и охлаждающей жидкости общей стоимостью всего 6500 грн.

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Журналисты "Авто24" провели короткий тест-драйв официального Nissan Leaf по дорогам Киевщины. Первые впечатления – автомобиль очень резвый, а подвеска словно создана для наших дорог. Разгон до 100 км/ч достигает 7,9 секунды, но и при обгонах автомобиль очень динамичный. Подвеска очень энергоемкая, поглощает большинство неровностей, почти незаметные даже “лежачие полицейские”. Центр тяжести низкий, поэтому автомобиль мало расшатывается, однако на скорости мягкая подвеска не позволяет слишком активно перестраиваться или преодолевать крутые виражи. В салоне очень тихо, но когда скорость увеличивается или под колесами плохая дорога, это становится слышно.

Интересный опыт управления – с помощью одной педали e-Pedal. Включив эту возможность, водитель может практически не переносить правую ногу на педаль тормоза, разве что при экстренном торможении. Зато педаль газа реагирует на нажатие ускорением, а на отпускание – торможением. Причем автомобиль предупреждает водителей сзади – стоп-огни загораются. Таким образом можно легко управлять тягой в условиях городских тянучек и пробок.

Об этих и других особенностях нового Nissan Leaf мы вскоре расскажем в нашем большом тест-драйве.