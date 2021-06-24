Искусственный интеллект помог узнать, когда электромобили вытеснят бензиновые и дизельные автомобили. Автомобилям с двигателями внутреннего сгорания жить осталось менее 25 лет

Бензиновым и дизельным автомобилям жить осталось уже недолго. К такому выводу пришел искусственный интеллект, который использовала международная консалтинговая компания Ernst & Young, пишет Automotive News.

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Если верить прогнозам, которые дал компьютер, уже через 12 лет электромобили перегонят по продажам автомобили с двигателями внутреннего сгорания. А к 2045 году доля последних будет составлять меньше процента.

Главная причина относительно быстрого "вымирания" машин с классическими двигателями – политика развитых стран мира, в которых и находятся почти все производители автомобилей.

Исследование Ernst & Young также свидетельствует, что электромобили обгонят по продажам машины с двигателями внутреннего сгорания на пять лет быстрее, чем предполагалось ранее. Правда, речь идет только о ключевых мировых рынках. В Европе, например, это произойдет уже в 2028 году. В Китае и США – до 2033 и 2036 года соответственно.

Кроме законодательных норм, драйверами популярности электрокаров станет интерес со стороны покупателей. По данным аналитиков, под влиянием пандемии люди чаще отказываются от каршеринга в пользу личного транспорта, причем 30 процентов опрошенных хотели бы водить электрокар.

В исследовании также говорится о том, что Европа будет лидером по продажам электромобилей вплоть до 2031 года, пока это место не займет Китай.