То, что несколько лет назад было фантастикой, сегодня можно заказать в одной из моделей Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz презентовал уникальную мультимедийную систему MBUX Hyperscreen, которая устанавливается на электрокроссовер EQS. Большой изогнутый экран простирается почти на всю ширину салона между передними стойками кузова. Система оснащена искусственным интеллектом (ИИ): с помощью программного обеспечения, которое постоянно учится, концепция управления и индикации полностью адаптируется к своему пользователю и делает персонализированные предложения для пользователя.

Благодаря так называемому нулевому уровню пользователю не нужно ни прокручивать подменю, ни давать голосовые команды. Ключевые программы всегда выводятся в верхней части экрана в поле зрения пользователя, в зависимости от ситуации и контекста. Это избавляет водителя EQS от многочисленных действий за рулем. И не только: для пассажира спереди предусмотрены собственный дисплей и панель управления.

Также интересно: чем впечатляет Mercedes0Benz S-класса

"MBUX Hyperscreen – это одновременно мозг и нервная система автомобиля, – объясняет Саджади Хан, член правления Mercedes-Benz AG и главный технический директор, – MBUX Hyperscreen все лучше узнает потребности клиента и предлагает ему персонализированные информационно-развлекательные возможности или выполнить действие еще до того, как пользователю понадобится нажать или перелистнуть экран".

Как выглядит MBUX Hyperscreen

MBUX Hyperscreen – это несколько дисплеев, которые расположены в передней части салона и органично сливаются вместе, создавая изогнутую полосу экрана. Также в него интегрированы аналоговые дефлекторы обдува. Вся система окружена подсвечиваемой рамкой.

Для получения яркого и четкого изображения в центральном и переднем пассажирском дисплее применяется технология OLED. Здесь отдельные фрагменты изображения самоподсвечиваются; пиксели изображения, которые не используются в данный момент, остаются выключенными, в результате чего они кажутся глубоко черными. Однако активные OLED-пиксели светятся с высокой яркостью. Вся графика выполнена в новом сине-оранжевом цвете. Классическая комбинация двух круглых приборов выполнена в виде стеклянной линзы с цифровым лазерным мечом.

Как работает искусственный интеллект

Информационно-развлекательная система предлагает множество разнообразных функций. Для управления ими часто требуется несколько операций. Чтобы сократить количество этих шагов, специалисты Mercedes-Benz с помощью искусственного интеллекта разработали интерфейс пользователя, который учитывает контекст.

Мультимедийная система MBUX, которая поддерживается искусственным интеллектом, заранее отражает необходимые для пользователя функции в нужное время (примеры см. ниже). В Mercedes-Benz проанализировали характер использования мультимедийной системы MBUX первого поколения. Большинство случаев использования относятся к категориям навигации, радио/мультимедиа и телефонии. Поэтому весь набор функций навигационного приложения всегда находится в центре этого экранного комплекса.

Также в тему: Как пользоваться GPS-навигатором

Более 20 дополнительных функций – от программы активного массажа и напоминания о днях рождения до предложения добавить что-то в список дел – автоматически предлагаются с помощью искусственного интеллекта, если они актуальны для клиента.

Вот четыре сценария использования в качестве примера. Пользователь может принять или отклонить соответствующее предложение только одним касанием экрана:

Если пользователь всегда звонит конкретному человеку по дороге домой во вторник вечером, то в будущем он всегда будет получать предложение сделать такой звонок в такой же день недели и в такое же время. Появится визитная карточка с контактной информацией и, если она сохранена, с фотографией абонента. Все предложения от мультимедийной системы MBUX связываются с профилем конкретного пользователя. Поэтому, если кто-то другой будет за рулем EQS во вторник вечером, то система либо не предложит сделать такой звонок, либо предложит что-то другое, в зависимости от предпочтений текущего пользователя в каждом конкретном случае.

Если водитель EQS регулярно использует функцию массажа с эффектом горячих камней, то при низких температурах система автоматически предложит ему эту функцию обеспечения комфорта.

Если пользователь дополнительно к подогреву сидений регулярно включает подогрев рулевого колеса и других поверхностей, то система предложит ему это сразу же после включения подогрева сидений.

Шасси EQS можно поднять, чтобы обеспечить больший дорожный просвет. Эта функция будет полезна на крутых подъездных путях или в случае специальных препятствий на дороге для ограничения скорости движения («лежачий полицейский»). Мультимедийная система MBUX запоминает координаты GPS того места, где пользователь задействовал функцию «Поднять автомобиль». И когда автомобиль снова приблизится к этой GPS-позиции, система MBUX предложит водителю поднять EQS.

Интересные факты и цифры

Для создания экрана MBUX Hyperscreen несколько дисплеев органично слились вместе, образовав впечатляющую изогнутую полосу экрана шириной более 142 сантиметров. Доступна для восприятия площадь поверхности составляет 2432,11 см2.

Большая поверхность дисплея изогнута в трех измерениях в процессе формования при температуре около 650 ° C. Этот процесс позволяет без искажений видеть картинку на дисплее по всей ширине салона, независимо от изгиба поверхности дисплея.

Чтобы получить доступ к ключевым приложениям, пользователю нужно прокрутить 0 уровней меню. Вот почему в Mercedes-Benz это называют нулевым уровнем.

Под сенсорным экраном расположено в общей сложности 12 исполнительных элементов для тактильной обратной связи во время работы. При прикосновении пальца к определенным областям экрана, они вызывают ощутимую вибрацию.

Двухслойное покрытие накладки уменьшает блики и облегчает ее чистку. Само изогнутое стекло выполнено из особо устойчивого к царапинам алюмосиликата.

Меры безопасности предусматривают заранее определенные точки разлома рядом с боковыми дефлекторами обдува, а также пять держателей, которые могут целенаправленно гнуться при аварии благодаря своей сотовой структуре.

Напомним, что в Украине появился новый Mercedes-Maybach GLS

8-ядерный процессор, 24 гигабайта оперативной памяти и пропускная способность оперативной памяти, что составляет 46,4 ГБ в секунду – вот лишь несколько технических характеристик мультимедийной системы MBUX.

Яркость экрана адаптируется к окружающим условиям, используя данные измерений 1 многофункциональной камеры, а также 1 датчика освещения.

Возможность сохранения до 7 профилей позволяет индивидуально настраивать соответствующий участок дисплея для пассажира спереди.