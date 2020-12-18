Новинка представлена в Украине и доступна в автосалонах.

Самый большой и самый престижный Mercedes-Benz получил полностью новое поколение и сменил номер кузова на 223. В автомобиле огромное количество инноваций, но некоторые поражают по-настоящему. Их точно нет в других автомобилях.

"Разум" автомобиля создавали в Украине. Мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения, которая позволяет управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд на 27 языках, создана при участии украинских разработчиков. Система позволяет управлять некоторыми функциями не только водителю, но и пассажирам.

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Огромный автомобиль может разворачиваться на том же месте, где миниатюрный Mercedes-Benz А-класса. По сравнению с предшественником радиус разворота уменьшился на 2 метра. Это стало возможным благодаря функции поворота задних колес – на 4,5 или 10 градусов.

16 тысяч игл используются для того, чтобы сделать перфорацию сидений в кожаном салоне.

1 тысячу операций в секунду выполняют датчики для анализа дороги и работы амортизаторов в автомобиле.

Дисплей дополненной реальности "рисует" на расстоянии 10 метров перед автомобилем рисунок, который мог бы быть на дисплее с диагональю 77 дюймов. Это могут знаки навигации и дорожные знаки, команды и тому подобное. К сожалению, эта опция в Украине пока недоступна. Зато дисплей для водителя выдает объемную 3-D картинку.

250 светодиодов в системе комфортной подсветки в салоне. Можно выбрать любой оттенок в зависимости от личных предпочтений или настроения.

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При боковом ударе система PRE-SAFE® Impulse Side поднимает автомобиль, чтобы последствия ДТП были минимальными для пассажиров.

Для производства Mercedes-Benz S-класса построен специальный завод Factory 56 с минимальным выбросом углерода, а сам автомобиль создан с максимальным использованием экологических технологий и материалов, подлежащих вторичной переработке или сделан из них.

Стоимость серьезно "упакованного" опциями Mercedes-Benz S-класса в Украине составляет около 190 тысяч евро, простую версию можно купить за 150-160 тысяч евро.

Технические характеристики доступных в Украине Mercedes-Benz S-класса: