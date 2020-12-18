Новинка представлена в Украине и доступна в автосалонах.

Самый большой и самый престижный Mercedes-Benz получил полностью новое поколение и сменил номер кузова на 223. В автомобиле огромное количество инноваций, но некоторые поражают по-настоящему. Их точно нет в других автомобилях.

"Разум" автомобиля создавали в Украине. Мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения, которая позволяет управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд на 27 языках, создана при участии украинских разработчиков. Система позволяет управлять некоторыми функциями не только водителю, но и пассажирам.

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Огромный автомобиль может разворачиваться на том же месте, где миниатюрный Mercedes-Benz А-класса. По сравнению с предшественником радиус разворота уменьшился на 2 метра. Это стало возможным благодаря функции поворота задних колес – на 4,5 или 10 градусов.

16 тысяч игл используются для того, чтобы сделать перфорацию сидений в кожаном салоне.
1 тысячу операций в секунду выполняют датчики для анализа дороги и работы амортизаторов в автомобиле.

Дисплей дополненной реальности "рисует" на расстоянии 10 метров перед автомобилем рисунок, который мог бы быть на дисплее с диагональю 77 дюймов. Это могут знаки навигации и дорожные знаки, команды и тому подобное. К сожалению, эта опция в Украине пока недоступна. Зато дисплей для водителя выдает объемную 3-D картинку.

250 светодиодов в системе комфортной подсветки в салоне. Можно выбрать любой оттенок в зависимости от личных предпочтений или настроения.

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При боковом ударе система PRE-SAFE® Impulse Side поднимает автомобиль, чтобы последствия ДТП были минимальными для пассажиров.

Для производства Mercedes-Benz S-класса построен специальный завод Factory 56 с минимальным выбросом углерода, а сам автомобиль создан с максимальным использованием экологических технологий и материалов, подлежащих вторичной переработке или сделан из них.
Стоимость серьезно "упакованного" опциями Mercedes-Benz S-класса в Украине составляет около 190 тысяч евро, простую версию можно купить за 150-160 тысяч евро.

Технические характеристики доступных в Украине Mercedes-Benz S-класса:

S 450 4MATIC

S 500 4MATIC

S 350 d

S 350 d 4MATIC

S 400 d 4MATIC
Трансмиссия

Автомат

9G-TRONIC
Двигатель (индекс, количество цилиндров, расположение)

M 256, 6 в ряд

OM 656, 6 в ряд
Объем

см3

2999

2999

2925

2925

2925
Отдача

кВт/к.с.

270/367

320/435

210/286

210/286

243/330

При

об / хв

5500-6100

5900-6100

3400-4600

3400-4600

3600-4200
Дополнительная отдача с EQ Boost

кВт/к.с.

16/22

16/22

-

-

-

Максимальный крутящий момент

Нм

500

520

600

600

700

При

об / хв

1600-4500

1800-5.500

1200-3200

1200-3200

1200-3200
Дополнительный крутящий момент с EQ Boost

Нм

250

250

-

-

-

Комбинированный расход топлива,
NEDC

л/100 км

8.4-7.8

(8.3-7.8)

8.4-7.8

(8.4-7.8)

6.7-6.2

(6.7-6.2)

6,9-6,4

(6,8-6,3)

7.0-6.5

6.9-6.4)

комбинированные выбросы CO2, NEDC

г/км

191-178

(191-178)

192-179

(192-178)

176-163

(176-163)

183-168

(180-166)

186-171

(183-169)

Ускорение

0-100 км/год

С

5.1

4.9

6.4

6.2

5.4

Максимальная скорость

км/год

250

250

250

250

250