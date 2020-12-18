Новинка представлена в Украине и доступна в автосалонах.
Самый большой и самый престижный Mercedes-Benz получил полностью новое поколение и сменил номер кузова на 223. В автомобиле огромное количество инноваций, но некоторые поражают по-настоящему. Их точно нет в других автомобилях.
"Разум" автомобиля создавали в Украине. Мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения, которая позволяет управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд на 27 языках, создана при участии украинских разработчиков. Система позволяет управлять некоторыми функциями не только водителю, но и пассажирам.
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Огромный автомобиль может разворачиваться на том же месте, где миниатюрный Mercedes-Benz А-класса. По сравнению с предшественником радиус разворота уменьшился на 2 метра. Это стало возможным благодаря функции поворота задних колес – на 4,5 или 10 градусов.
16 тысяч игл используются для того, чтобы сделать перфорацию сидений в кожаном салоне.
1 тысячу операций в секунду выполняют датчики для анализа дороги и работы амортизаторов в автомобиле.
Дисплей дополненной реальности "рисует" на расстоянии 10 метров перед автомобилем рисунок, который мог бы быть на дисплее с диагональю 77 дюймов. Это могут знаки навигации и дорожные знаки, команды и тому подобное. К сожалению, эта опция в Украине пока недоступна. Зато дисплей для водителя выдает объемную 3-D картинку.
250 светодиодов в системе комфортной подсветки в салоне. Можно выбрать любой оттенок в зависимости от личных предпочтений или настроения.
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При боковом ударе система PRE-SAFE® Impulse Side поднимает автомобиль, чтобы последствия ДТП были минимальными для пассажиров.
Для производства Mercedes-Benz S-класса построен специальный завод Factory 56 с минимальным выбросом углерода, а сам автомобиль создан с максимальным использованием экологических технологий и материалов, подлежащих вторичной переработке или сделан из них.
Стоимость серьезно "упакованного" опциями Mercedes-Benz S-класса в Украине составляет около 190 тысяч евро, простую версию можно купить за 150-160 тысяч евро.
Технические характеристики доступных в Украине Mercedes-Benz S-класса:
|
|
|
S 450 4MATIC
|
S 500 4MATIC
|
S 350 d
|
S 350 d 4MATIC
|
S 400 d 4MATIC
|Трансмиссия
|
Автомат
|
9G-TRONIC
|Двигатель (индекс, количество цилиндров, расположение)
|
M 256, 6 в ряд
|
OM 656, 6 в ряд
|Объем
|
см3
|
2999
|
2999
|
2925
|
2925
|
2925
|Отдача
|
кВт/к.с.
|
270/367
|
320/435
|
210/286
|
210/286
|
243/330
|
При
|
об / хв
|
5500-6100
|
5900-6100
|
3400-4600
|
3400-4600
|
3600-4200
|Дополнительная отдача с EQ Boost
|
кВт/к.с.
|
16/22
|
16/22
|
-
|
-
|
-
|
Максимальный крутящий момент
|
Нм
|
500
|
520
|
600
|
600
|
700
|
При
|
об / хв
|
1600-4500
|
1800-5.500
|
1200-3200
|
1200-3200
|
1200-3200
|Дополнительный крутящий момент с EQ Boost
|
Нм
|
250
|
250
|
-
|
-
|
-
|
Комбинированный расход топлива,
|
л/100 км
|
8.4-7.8
(8.3-7.8)
|
8.4-7.8
(8.4-7.8)
|
6.7-6.2
(6.7-6.2)
|
6,9-6,4
(6,8-6,3)
|
7.0-6.5
6.9-6.4)
|
комбинированные выбросы CO2, NEDC
|
г/км
|
191-178
(191-178)
|
192-179
(192-178)
|
176-163
(176-163)
|
183-168
(180-166)
|
186-171
(183-169)
|
Ускорение
0-100 км/год
|
С
|
5.1
|
4.9
|
6.4
|
6.2
|
5.4
|Максимальная скорость
|
км/год
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250