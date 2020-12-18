Новинка презентована в Україні та доступна в автосалонах.

Найбільший та найпрестижніший Mercedes-Benz отримав повністю нове покоління та змінив номер кузова на 223. В автомобілі величезна кількість інновацій, але деякі вражають по-справжньому. Їх точно нема в інших автомобілях.

"Розум" автомобіля створювали в Україні. Мультимедійна система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) другого покоління, яка дозволяє керувати функціями автомобіля за допомогою голосових команд на 27 мовах, створена за участі українських розробників. Система дозволяє керувати деякими функціями не лише водію, але й пасажирам.

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Величезний автомобіль може розвертатись на тому ж місці, де мініатюрний Mercedes-Benz А-класу. Порівняно з попередником радіус розвороту на зменшився на 2 метри. Це стало можливим завдяки функції повертання задніх коліс – на 4,5 чи 10 градусів.

16000 голок використовуються для того, щоб зробити перфорацію сидінь в шкіряному салоні.

1000 операцій в секунду виконують датчики для аналізу дороги та роботи амортизаторів в автомобілі.

Дисплей доповненої реальності "малює" на відстані 10 метрів перед автомобілем малюнок, який міг би бути на дисплеї з діагоналлю 77 дюймів. Це можуть знаки навігації та дорожні знаки, команди, тощо. На жаль, ця опція в Україні поки що недоступна. Натомість дисплей для водія видає об'ємну 3-D картинку.

250 світлодіодів в системі комфортної підсвітки в салоні. Можна обрати будь-який відтінок в залежності від особистих вподобань чи настрою.

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При боковому ударі система PRE-SAFE® Impulse Side піднімає автомобіль, щоб наслідки ДТП були мінімальними для пасажирів.

Для виробництва Mercedes-Benz S-класу збудовано спеціальний завод Factory 56 з мінімальним викидом вуглецю, а сам автомобіль створений з максимальним використанням екологічних технологій та матеріалів, що підлягають вторинній переробці чи зроблений з них.

Вартість серйозно "упакованого" опціями Mercedes-Benz S-класу в Україні становить близько 190 тисяч євро, простішу версію можна купити за 150-160 тисяч євро.

Технічні характеристики доступних в Україні Mercedes-Benz S-класу: