Премиальный кроссовер имеет эксклюзивное оборудование и цену.

Mercedes-Maybach GLS – это роскошная версия крупнейшего кроссовера Mercedes-Benz, выполненная в традициях эксклюзивной версии Maybach. По сути, это большой внедорожник, салон которого оформлен в стиле роскошных люксовых седанов представительского класса. Несколько первых экземпляров новинки привезла в Украину компания "АвтоКапитал", Генеральное представительство Mercedes-Benz в нашей стране.

Внешне – только изысканные детали: ламели с узором в тонкие полосы, характерные рамки боковых окон и подсветка платформы подножки. Выдвижные подножки с электроприводом полностью интегрированы в облицовку порогов, в закрытом состоянии они остаются незаметными.

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Под капотом Mercedes-Maybach GLS 600 расположен специально разработанный для данной модели 4,0-литровый V8 двигатель, выдающий 558 л.с. и 730 Нм. Вся мощность распределяется между обеими осями с помощью 9-ступенчатой ​​автоматической коробки передач. Максимальная скорость составляет 250 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч Maybach GLS набирает уже через 4,9 секунды после старта.

Пневмоподвеска AIRMATIC с бесступенчатой ​​регулировкой амортизаторов обеспечивает комфорт движения и устойчивость. Полный привод 4MATIC с функцией Torque-on-Demand поражает оптимальной тягой даже в сложных дорожных условиях. В базовую комплектацию входят эксклюзивные многоспицевые черные колесные диски диаметром 22 дюйма.

Больше всего внимания уделено владельцу, который обычно передвигается на втором ряду сидений.

Mercedes-Maybach GLS 600 доступен в 5 и 4-местном вариантах салона. Мультиконтурные кресла оснащены массажем, подогревом, охлаждением и возможностью управления с фирменного сенсорного планшета, тотальная звукоизоляция салона, умная климатическая установка с памятью, встроенным парфюмом и высоковольтным ионизатором воздуха – это стандартное оснащение новинки.

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Стоимость роскошного кроссовера Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC в базовой комплектации составляет 161 396 евро. Дополнительное оборудование легко поднимет цену до 200 тысяч и выше.