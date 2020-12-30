Преміальний кросовер має ексклюзивне обладнання та ціну.

Mercedes-Maybach GLS – це розкішна версія найбільшого кросовера Mercedes-Benz, виконана в традиціях ексклюзивної версії Maybach. По суті, це великий позашляховик, салон якого оформлений в стилі розкішних люксових седанів представницького класу. Кілька перших екземплярів новинки привезла в Україну компанія “АвтоКапітал", Генеральне представництво Mercedes-Benz в нашій країні.

Зовні – лише вишукані деталі: ламелі з візерунком у тонкі смуги, характерні рамки бокових вікон та підсвітка платформи підніжки. Висувні підніжки з електроприводом повністю інтегровані в облицювання порогів, у закритому стані вони залишаються непомітними.

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Під капотом у Mercedes-Maybach GLS 600 розташований спеціально розроблений для даної моделі 4,0-літровий V8 двигун, що видає 558 к.с. і 730 Нм. Уся потужність розподіляється між обома осями за допомогою 9-ступінчастої автоматичної коробки передач. Максимальна швидкість становить 250 км/год, розгін від 0 до 100 км/год Maybach GLS набирає вже через 4,9 секунди після старту.

Пневмопідвіска AIRMATIC з безступінчатим регулюванням амортизаторів забезпечує комфорт руху та стійкість. Повний привід 4MATIC з функцією Torque-on-Demand вражає оптимальною тягою навіть у складних дорожніх умовах. У базову комплектацію входять ексклюзивні багатоспицеві чорні колісні диски діаметром 22 дюйми.

Найбільше уваги приділено власнику, який зазвичай пересувається на другому ряді сидінь.

Mercedes-Maybach GLS 600 доступний в 5- і 4-місному варіантах салону. Мультиконтурні крісла оснащені масажем, обігрівом, охолодженням і можливістю управління з фірмового сенсорного планшета, тотальна звукоізоляція салону, розумна кліматична установка з пам’яттю, вбудованим парфюмом і високовольтним іонізатором повітря – це стандартне оснащення новинки.

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Вартість розкішного кросовера Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC в базовій комплектації становить 161 396 євро. Додаткове обладнання легко підніме ціну до 200 тисяч та вище.