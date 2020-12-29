"Гелік" від Marius Designhaus вийшов не гіршим, ніж проекти Mansory, Carlsson, Hamann чи Brabus.

Ательє Marius Designhaus навряд чи можна назвати відомим, принаймні за межами Румунії. Тим цікавіше, що проект MD2 на базі Mercedes-Benz G у румунських тюнерів вийшов не гіршим, за роботи визнаних майстрів цієї справи.

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Німецький позашляховик отримав нові бампери, капот з повітрозабірником і спойлер, а головне – широкі колісні арки і задні крила. А накладки на дверках не лише надали об’єму кузову, а й приховали зовнішні петлі. Румунський “Геландеваген” поставили на 20-дюймові диски з шинами 255/35 і пофарбували широченний кузов у два кольори.

Вартість комплекту тюнінгу не називається, однак набір від Marius Designhaus повинен коштувати не дорожче за аналог від іменитих брендів.

Фото: MD2 на базі Mercedes-Benz G-Class / Marius Designhaus