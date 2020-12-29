"Гэлик" от Marius Designhaus получился не хуже, чем проекты Mansory, Carlsson, Hamann или Brabus.

Ателье Marius Designhaus вряд ли можно назвать известным, по крайней мере за пределами Румынии. Тем интереснее, что проект MD2 на базе Mercedes-Benz G в румынских тюнеров получился не хуже, чем работы признанных мастеров этого дела.

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Немецкий внедорожник получил новые бамперы, капот с воздухозаборником и спойлер, а главное – широкие колесные арки и задние крылья. А накладки на дверках не только предоставили объема кузова, но и скрыли внешние петли. Румынский "Геландеваген" поставили на 20-дюймовые диски с шинами 255/35 и покрасили широченный кузов в два цвета.

Стоимость комплекта тюнинга не называется, однако набор от Marius Designhaus должен стоить не дороже аналога от именитых брендов.

Фото: MD2 на базе Mercedes-Benz G-Class / Marius Designhaus