Musou Black – акрил на водной основе, который поглощает 99,4% света в видимом диапазоне, превращая окрашенный предмет в абсолютно черное пятно. А если добавить сверху блестящей разноцветной пудры, получится космическая пустота со звездами.

Блогер с канала DipYourCar решил сделать самый черный автомобиль в мире и покрыл его специальной краской Mitsubishi Evo. Эффект оказался потрясающим, однако свои эксперименты блогер не прекратил. Теперь в абсолютной темноте засияли звезды.

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После многочисленных испытаний, автор решил применить жемчужную обработку HyperShift, нанося ее как можно более тонким слоем в растворе на водной основе. Однако закрепить этот эффект на кузове не удастся, поскольку блестящую пудру по правилам нужно добавлять в прозрачный лак, но его применение уничтожит эффект светонепроницаемости ультрачерной краски.



Musou Black не предназначена для покраски автомобилей. Это краска на водной основе, которая склонна к шелушению и отслоению от малейшего контакта, что делает покрытие очень слабым и склонным к износу. А стоимость покраски одного автомобиля составляет около 2500 фунтов стерлингов (94 300 гривен по текущему курсу), потому удовольствие это дорогое и мимолетное – разве что для шоукара сгодится.