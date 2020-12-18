Этот скромный хэтчбек Daewoo Lanos Sport – "волк в овечьей шкуре". Ведь в нем установлен 240-сильный двигатель. Поэтому он не теперь не "Ланос", а Silver Toy.

Этот двигатель – 3,2-литровая V-образная "шестерка" от Opel Omega B. В нем с завода было 218 сил, но этот двигатель серьезно доработан. Поэтому удалось достичь цифры 240 л. с. Здесь установлена коробка передач от Opel Astra G. Но при этом не изменено подкапотное пространство – отсюда можно вытащить этот мотор и установить обычный. Но тормоза доделаны – они попали сюда из Opel Vectra.

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Интересно, что владельцу этот “аппарат” обошелся всего в $7000. Такая незначительная цена обусловлена тем, что владелец проводил ремонтные работы собственноручно. Этот проект еще не закончен, поэтому он будет немного доделан. Здесь сделают новую подвеску и установят другой салон.

Автомобиль демонстрирует прекрасную тягу, имеет растянутые передачи. Например, на 4-й передаче скорость достигает 160 км в час. Но чтобы оценить истинные динамические возможности "Ланоса", его сравнили с 900-сильным Dodge Charger…

Результати заїзду дивіться у відео:

Напомним, что тюнингованный ЛуАЗ получил двигатель на 2,9 л.