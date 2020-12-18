Цей скромний хетчбек Daewoo Lanos Sport – "вовк в овечій шкірі". Адже в ньому встановлено 240-сильний двигун. Тому він не тепер не "Ланос", а Silver Toy.

Цей двигун – 3,2-літрова V-подібна "шістка" від Opel Omega B. В ньому з заводу було 218 сил, але цей двигун серйозно допрацьований. Тому вдалось досягнути цифри 240 к.с. Тут встановлена коробка передач від Opel Astra G. Але при цьому не змінено підкапотний простір – звідси можно витягнути цей мотор та встановити звичайний. Але гальма дороблені – вони потрапили сюди з Opel Vectra.

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Цікаво, що власнику цей “апарат” обійшося всього в $7000. Така незначна ціна зумовлена тим, що власник проводив ремонтні роботи власноруч. Цей проект ще не закінчений, тому він буде трохи дороблений. Тут зроблять нову підвіску та встановлять інший салон.

Автомобіль демонструє прекрасну тягу, має розтягнуті передачі. Наприклад, на 4-ій передачі швидкість сягає 160 км на годину. Але щоб оцінити справжні динамічні можливості "Ланоса", його порівняли з 900-сильним Dodge Charger…

Результати заїзду дивіться у відео:

Нагадаємо, що тюнінгований ЛуАЗ отримав двигун на 2,9 л.