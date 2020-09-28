В Азербайджані серйозно допрацювали ЛуАЗ-969 1986 року. Майстер з Баку Алі Гаджієв перетворив український позашляховик в потужну амфібію.
У ЛуАЗ перероблений кузов, а днище повністю герметизоване. Автомобіль став двомісним, а передню частину вкоротили. З'явилися діодні фари і позашляхова гума.
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Мало того, позашляховик став середньомоторним. На місці задніх сидінь тепер стоїть 2,9-літровий двигун від Toyota Crown, у нього ж взяли і 4-діапазонну АКПП.
Також встановлено гідропідсилювач керма, а редуктори взяли у Ниви. По воді ЛуАЗ пересувається за допомогою водомета.