В Азербайджані серйозно допрацювали ЛуАЗ-969 1986 року. Майстер з Баку Алі Гаджієв перетворив український позашляховик в потужну амфібію.

У ЛуАЗ перероблений кузов, а днище повністю герметизоване. Автомобіль став двомісним, а передню частину вкоротили. З'явилися діодні фари і позашляхова гума.

Читайте також: Nissan NV350 Multi Bed – смарт-квартира на колесах

Мало того, позашляховик став середньомоторним. На місці задніх сидінь тепер стоїть 2,9-літровий двигун від Toyota Crown, у нього ж взяли і 4-діапазонну АКПП.

Також встановлено гідропідсилювач керма, а редуктори взяли у Ниви. По воді ЛуАЗ пересувається за допомогою водомета.