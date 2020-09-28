В Азербайджане серьезно доработали ЛуАЗ-969 1986 года. Мастер из Баку Али Гаджиев превратил украинский внедорожник в мощную амфибию.

В ЛуАЗ переделан кузов, а днище полностью герметизировано. Автомобиль стал двухместным, а переднюю часть укоротили. Появились диодные фары и внедорожная резина.

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Мало того, внедорожник стал среднемоторным. На месте задних сидений теперь стоит 2,9-литровый двигатель от Toyota Crown, у него же взяли и 4-диапазонную АКПП.

Также установлено гидроусилитель руля, а редукторы взяли у Нивы. По воде ЛуАЗ передвигается с помощью водомета.