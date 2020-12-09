Краска не предназначена для автомобилей, но результат потрясающий.

Vantablack-это субстанция из углеродных нанотрубок, которая поглощает 99,965% видимого света. Краску на основе “Вантаблек” применяют в аэрокосмическом и оборонном секторах, а в свободной продаже ее не найти. Однако есть альтернатива-Musou Black, почти такая же ультрачерная, как Vantablack.

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Эффективность краски Musou Black можно увидеть, благодаря видео от канала DipYourCar на YouTube. Кузов Mitsubishi Lancer, покрытый краской Musou Black поглощает 99,4% видимого света. Более тонкие детали стиля, такие как складки кузова и дизайнерские линии Lancer, исчезают в глубокой черной пустоте, поскольку краска не отражает ни одного света, который отражал бы эти особенности. Элементы освещения и стекло автомобиля-единственные поверхности, отражающие окружающие цвета.

Так же, как и Vantablack, краска Musou Black не предназначена для автомобилей. Это краска на водной основе, которая склонна к шелушению и отслоению от малейшего контакта, что делает покрытие очень слабым и склонным к износу. А стоимость покраски одного автомобиля, согласно видео, составляет 2500 фунтов стерлингов (94 300 гривен по текущему курсу), поэтому удовольствие это дорогое и мимолетное.

Фото: BMW X6, окрашенный Vantablack / Motor1