Фарба не призначена для автомобілів, але результат приголомшливий.

Vantablack – це субстанція з вуглецевих нанотрубок, котра поглинає 99,965% видимого світла. Фарбу на основі “Вантаблек” застосовують в аерокосмічному та оборонному секторах, а у вільному продажу її не знайти. Однак є альтернатива – Musou Black, майже така ж ультрачорна, як Vantablack.

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Ефективність фарби Musou Black можна побачити, завдяки відео від каналу DipYourCar на YouTube. Кузов Mitsubishi Lancer, вкритий фарбою Musou Black поглинає 99,4% видимого світла. Більш тонкі деталі стилю, такі як складки кузова та дизайнерські лінії Lancer, зникають у глибокій чорній порожнечі, оскільки фарба не відбиває жодного світла, яке відображало б ці особливості. Елементи освітлення та скло автомобіля – єдині поверхні, що відбивають оточуючі кольори.



Так само, як і Vantablack, фарба Musou Black не призначена для автомобілів. Це фарба на водній основі, яка схильна до лущення та відшарування від найменшого контакту, що робить покриття дуже слабким та схильним до зношування. А вартість фарбування одного автомобіля, згідно з відео, становить 2500 фунтів стерлінгів (94 300 гривень за поточним курсом), тож задоволення це дороге і швидкоплинне.

Фото: BMW X6, пофарбований Vantablack / Motor1