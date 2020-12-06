Можливо, це був так званий "одеський гумор".

На сайті оголошень з продажу вживаних автомобілів з'явилася об'ява з дуже цікавим змістом. Текст повністю протирічить фотографіям та результатам перевірки автомобіля і має на меті, швидше, відмовити будь-кого від покупки. Натомість автомобіль на фото виглядає прекрасно, сфотографовані всі сторінки сервісної книги, на якій відмічені усі ТО. Чому продавець надав таку інформацію, невідомо. Але увагу до себе привернув, безперечно. Наводимо текст оголошення, адже його вже видалили з пошуку.

Замовлялась в Америці як трохи бита (в крило), але прийшло пів авто, дозамовили другу половину з Кореї. Зібрали дуже гарно, як нову! Трошки пошкодили в Україні, так, косметика, не істотно... Після зіткнення з опорою моста, спалахнула, але горіла не довго, бо впала в річку. Жодна подушка безпеки не спрацювала, бо їх нема ще з Америки, але тонула довго, плавуча, всеж корейській досвід.... Пробіг, як належно, змотав, десь половину, або трохи більше. Фарбована не повністью (кришка бензобаку в рідній фарбі), три рази, бо перші два невдало, фарба лущилась, малярка гаражна, холодно... Геометрія кузова геть відсутня, розвалу/сходження немає ще з Америки, дуже тяне вліво, аж жінка нервує... Двигун троїть, інколи двоїть, але димить не сильно, десь там з під головки блоку, можливо, потребує капітального ремонту. Коробка передач глючить, зовсiм немає задньої передачі, інколи першої, буває другої, коли як... Резина латана-перелатана, зимової немає і не було. В салоні не курили!!!! Але їли і пили, трохи за…ний! ПІСЛЯ МИЙКИ - СТАН НОВОЇ, ЛЯЛЕЧКА! Чекаю дзвінків від бажаючих поговорити, особливо перекупів та спекулянтів. Торг недоречний, дорога як пам'ять. Треба швидче брати, кому подобається, поки знову не впала в річку, бо подорожчає! Р.S.: телефон маляра не дам, бо зараз він у німців, фарбує будівлю. 2P.S.: забув про комплектацію: пуста, як відро, немає навіть панорами, не кажучи про камеру заднього виду. Але вона й не потрібна, коробка ж не вмикає задню...