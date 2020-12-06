Возможно, это был так называемый "одесский юмор".

На сайте объявлений по продаже подержанных автомобилей появилось объявление с очень интересным содержанием. Текст полностью противоречит фотографиям и результатам проверки автомобиля и имеет целью скорее отговорить любого от покупки. В то же время автомобиль на фото выглядит прекрасно, сфотографированы все страницы сервисной книги, на которой отмечены все ТО. Почему продавец предоставил такую информацию, неизвестно. Но внимание к себе привлек, конечно. Приводим текст объявления, ведь его уже удалили из поиска.

Заказывалась в Америке как немного битая (в крыло), но пришла половина авто, дозаказали вторую половину из Кореи. Собрали очень хорошо, как новую! Немножко повредили в Украине, так, косметика, несущественно... После столкновения с опорой моста, вспыхнула, но горела недолго, потому что упала в реку. Ни одна подушка безопасности не сработала, потому что их нет еще из Америки, но тонула долго, плавучая, все же корейской опыт... Пробег, как положено, смотал, где-то половину, или чуть больше. Крашеная не полностью (крышка бензобака в родной краске), три раза, потому что первые два неудачно, краска слезала, художница гаражная, холодно... Геометрия кузова напрочь отсутствует, развала/схождения нет ещё из Америки, очень тянет влево, аж жена нервничает... Двигатель троит, иногда двоит, но дымит не сильно, где-то из-под головки блока, возможно, нуждается в капитальном ремонте. Коробка передач глючит, совсем нет задней передачи, иногда первой, бывает второй, когда как... Резина латанная-перелатанная, зимней нет и не было. В салоне не курили!!!! Но ели и пили, немного за...ный! ПОСЛЕ МОЙКИ – СОСТОЯНИЕ НОВОЙ, КУКОЛКА! Жду звонков от желающих поговорить, особенно перекупщиков и спекулянтов. Торг неуместен, дорога как память. Надо скорей брать, кому нравится, пока снова не упала в реку, потому что подорожает! Р.S.: телефон маляра не дам, потому что сейчас он у немцев, красит здание. 2P.S.: забыл о комплектации: пустая, как ведро, нет даже панорамы, не говоря о камере заднего вида. Но она и не нужна, коробка ведь не включает заднюю…