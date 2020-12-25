Musou Black – акрил на водній основі, що поглинає 99,4% світла у видимому діапазоні, перетворюючи пофарбований предмет на абсолютно чорну пляму. А якщо додати зверху блискучої різнобарвної пудри, вийде космічна порожнеча з зірками.

Блогер з каналу DipYourCar вирішив зробити найчорніший автомобіль у світі і покрив спеціальною фарбою Mitsubishi Evo. Ефект виявився приголомшливим, однак свої експерименти блогер не припинив. Тепер в абсолютній темряві засяяли зорі.

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Після численних випробувань, автор вирішив застосувати перлову обробку HyperShift, наносячи її якмога тоншим шаром у розчині на водній основі. Однак закріпити цей ефект на кузові не вдасться, оскільки блискучу пудру за правилами потрібно додавати у прозорий лак, але його застосування знищить ефект світлонепроникності ультрачорної фарби.



Musou Black не призначена для фарбування автомобілів. Це фарба на водній основі, яка схильна до лущення та відшарування від найменшого контакту, що робить покриття дуже слабким та схильним до зношування. А вартість фарбування одного автомобіля становить близько 2500 фунтів стерлінгів (94 300 гривень за поточним курсом), тож задоволення це дороге і швидкоплинне – хіба що для шоукара згодиться.