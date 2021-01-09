Те, що кілька років тому було фантастикою, сьогодні можна замовити в одній з моделей Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz презентував унікальну мультимедійну систему MBUX Hyperscreen, яка встановлюється на електрокросовер EQS. Великий вигнутий екран простягається майже на всю ширину салону між передніми стійками кузова. Система оснащена штучним штучним інтелектом (ШІ): за допомогою програмного забезпечення, що постійно навчається, концепція управління та індикації повністю адаптується до свого користувача та робить персоналізовані пропозиції для користувача.

Завдяки так званому нульовому рівню користувачеві не потрібно ані прокручувати підміню, ані давати голосові команди. Ключові програми завжди виводяться у верхній частині екрану у поле зору користувача, в залежності від ситуації і контексту. Це позбавляє водія EQS від численних дій за кермом. І не тільки: для пасажира спереду передбачені власний дисплей і панель управління.

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"MBUX Hyperscreen – це одночасно мозок і нервова система автомобіля, – пояснює Саджаді Хан, член правління Mercedes-Benz AG і головний технічний директор, – MBUX Hyperscreen все краще дізнається про потреби клієнта і пропонує йому персоналізовані інформаційно-розважальні можливості або виконати дію ще до того, як користувачу знадобиться натиснути або перегорнути екран".

Як виглядає MBUX Hyperscreen

MBUX Hyperscreen – це кілька дисплеїв, які розташовані в передній частині салону та органічно зливаються разом, створюючи вигнуту смугу екрану. Також в нього інтегровані аналогові дефлектори обдуву. Вся система оточена рамкою, що підсвічується.

Для отримання яскравого і чіткого зображення в центральному і передньому пасажирському дисплеях застосовується технологія OLED. Тут окремі фрагменти зображення самопідсвічуються; пікселі зображення, які не використовуються в даний момент, залишаються вимкненими, в результаті чого вони здаються глибоко чорними. Однак активні OLED-пікселі світяться з високою яскравістю. Вся графіка виконана в новому синьо-помаранчевому кольорі. Класична комбінація двох круглих приладів виконана у вигляді скляної лінзи з цифровим лазерним мечем.

Як працює штучний інтелект

Інформаційно-розважальна система пропонує безліч різноманітних функцій. Для управління ними часто потрібно кілька операцій. Щоб скоротити кількість цих кроків, фахівці Mercedes-Benz за допомогою штучного інтелекту розробили інтерфейс користувача, що враховує контекст.

Мультимедійна система MBUX, що підтримується штучним інтелектом, заздалегідь відображає необхідні для користувача функції в потрібний час (приклади див. нижче). У Mercedes-Benz проаналізували характер використання мультимедійної системи MBUX першого покоління. Більшість випадків використання відносяться до категорій навігації, радіо/мультимедіа і телефонії. Тому весь набір функцій навігаційного додатка завжди знаходиться в центрі цього екранного комплексу.

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Більше 20 додаткових функцій – від програми активного масажу і нагадування про дні народження до пропозиції додати щось в список справ - автоматично пропонуються за допомогою штучного інтелекту, якщо вони є актуальними для клієнта.

Ось чотири сценарії використання в якості прикладу. Користувач може прийняти або відхилити відповідну пропозицію лише одним дотиком до екрану:

Якщо користувач завжди телефонує конкретній людині дорогою додому у вівторок ввечері, то в майбутньому він завжди буде отримувати пропозицію зробити такий дзвінок в такий же день тижня і в такий же час. З'явиться візитна картка з контактною інформацією та, якщо вона збережена, з фотографією абонента. Всі пропозиції від мультимедійної системи MBUX пов'язуються з профілем конкретного користувача. Тому, якщо хтось інший буде за кермом EQS у вівторок ввечері, то система або не запропонує зробити такий дзвінок, або запропонує щось інше, в залежності від уподобань поточного користувача у кожному конкретному випадку.

Якщо водій EQS регулярно використовує функцію масажу з ефектом гарячих каменів, то при низьких температурах система автоматично запропонує йому цю функцію забезпечення комфорту.

Якщо користувач додатково до підігріву сидінь регулярно включає підігрів рульового колеса і інших поверхонь, то система запропонує йому це одразу ж після ввімкнення підігріву сидінь.

Шасі EQS можна підняти, щоб забезпечити більший дорожній просвіт. Ця функція буде корисна на крутих під'їзних шляхах або в разі спеціальних перешкод на дорозі для обмеження швидкості руху («лежачий поліцейський»). Мультимедійна система MBUX запам'ятовує координати GPS того місця, де користувач задіяв функцію «Підняти автомобіль». І коли автомобіль знову наблизиться до цієї GPS-позиції, система MBUX запропонує водієві підняти EQS.

Цікаві факти і цифри

Для створення екрану MBUX Hyperscreen кілька дисплеїв органічно злилися разом, утворивши вражаючу вигнуту смугу екрану шириною більше 142 сантиметрів. Доступна для сприйняття площа поверхні становить 2432,11 см2.

Велика поверхня дисплея зігнута в трьох вимірах у процесі формування при температурі близько 650°C. Цей процес дозволяє без викривлень бачити картинку на дисплеї по всій ширині салону, незалежно від вигину поверхні дисплея.

Щоб отримати доступ до ключових додатків, користувачеві потрібно прокрутити 0 рівнів меню. Ось чому в Mercedes-Benz це називають нульовим рівнем.

Під сенсорним екраном розташовано в цілому 12 виконавчих елементів для тактильного зворотнього зв'язку під час роботи. Під час дотику пальця до певних областей екрану, вони викликають відчутну вібрацію.

Двошарове покриття накладки зменшує відблиски і полегшує її чистку. Саме зігнуте скло виконане з особливо стійкого до подряпин алюмосилікату.

Заходи безпеки передбачають заздалегідь визначені точки розлому поруч з бічними дефлекторами обдуву, а також п'ять тримачів, які можуть цілеспрямовано гнутися при аварії завдяки своїй стільниковій структурі.

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8-ядерний процесор, 24 гігабайта оперативної пам'яті та пропускна здатність оперативної пам'яті, що дорівнює 46,4 ГБ в секунду - ось лише кілька технічних характеристик мультимедійної системи MBUX.

Яскравість екрану адаптується до оточуючих умов, використовуючи дані вимірювань 1 багатофункціональної камери, а також 1 датчика освітлення.

Можливість збереження до 7 профілів дозволяє індивідуально налаштовувати відповідну ділянку дисплея для пасажира спереду.