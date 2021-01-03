Виробники будь-якого гаджета стверджують, що користування ним зрозуміло на інтуїтивному рівні. Можливо, воно і так, але секрети в користуванні GPS-навігатором все одно є. Журналісти Авто24 готові поділитися своїм досвідом.

Наші вказівки стосуються не лише зручності користування навігатором, а й безпеки руху. Збираючись користуватися навігатором у дорозі, подбайте про те, щоб якомога менше відволікатися на нього під час руху.

Поки не в кожній машині в Україні є мультимедіа з Android Auto і Apple CarPlay, GPS-навігатори у вигляді окремих гаджетів мають сенс

Зазначимо, що наша інструкція користування GPS-навігатором майже повністю стосується і смартфона з відповідним додатком, який використовується в якості навігатора.

ТАКОЖ ЦІКАВО: Як планувати далеку подорож на авто

Прокладання маршруту

Найскладніший процес у поводженні із GPS-навігатором – це прокладання маршруту.

Для прискорення прокладання маршруту у багатьох моделях можна створити базу готових маршрутів – до неї простіше звертатись при повторному русі до тієї ж кінцевої точки;

Майте на увазі, що потрібні вам точки, які не позначені на карті її укладачами, можна помітити і назвати самому. Зробіть це, якщо не виключаєте повернення до них через певний час;

Навіть у примітивному навігаторі для прискорення пошуку населених пунктів або точок інтересу є список попередньо знайдених точок – як перелік останніх дзвінків у мобільному телефоні. Користуйтеся ним, аби заново не вибирати потрібне місто або село зі списку десятків подібних.

В багатьох сучасних навігаторах можна зберегти маршрут, щоб потім було простіше скористатися ним знову

Дуже зручна опція голосового пошуку, яка є в деяких навігаторах. Але результат пошуку все одно треба перевірити, адже у вітчизняній топоніміці є багато однакових або схожих слів, і не завжди прилад може вгадати саме ваш населений пункт.

Розташування у салоні

В Україні дозволяється кріпити навігатор на лобовому склі, і це найчастіше найзручніше місце. Зазвичай правильно зафіксована присоска тримає апарат надійно навіть при струсах на байраках.

Навігатор бажано розташувати так, аби він, по-перше, не заважав водієві оглядати дорогу, а по-друге, щоб він був досяжний до руки водія або переднього пасажира. Врахуйте, що деякі написи на екрані можуть бути настільки дрібними, що їх не завжди вдається прочитати з відстані;

Залиште для приладу можливість повертатися в кожен з боків, щоб корпус не впирався в скло і торпедо. Це може знадобитися, щоб відвернути його від світла і “погасити” відблиски на екрані;

Від місця розміщення навігатора залежить ефективність його використання і безпека руху при цьому. Один з варіантів – біля лівої передньої стійки даха

Дріт живлення треба прокласти так, щоб він в принципі не міг потрапити в зону керма, перемикачів під ним, важелів “ручника” та КПП. Адже якщо кабель теоретично може зачепитися за щось і заплутатись, під час руху це обов’язково станеться – і добре, якщо це не призведе до аварійної ситуації. Якщо батарея гаджета має велику ємність, і ви розраховуєте, що її вистачить на всю дорогу, зарядіть її вдома, щоб не довелося займатися підключенням кабелю у дорозі;

ТАКОЖ ЦІКАВО: Що робити в далекій дорозі пасажирам

Заздалегідь налаштуйте яскравість екрану у відповідності із ймовірним освітленням під час подорожі. Або принаймні з’ясуйте, як це робиться, щоби менше відволікатися на налаштування у дорозі. Якщо є автоматичне підтримування яскравості, увімкніть та налаштуйте його;

Не забудьте, що вам бажано чути те, що говорить вам навігатор. Тобто потрібно або налаштувати відповідним чином його гучність, або не кріпити прилад далеко від себе .

Яскравість екрана навігатора має значення і вдень, і вночі: на сонці картинку може бути не видно, а вночі вона може засліплювати водія

Рекомендація Авто24

Кожен гаджет, який є в автомобілі, становить певну загрозу для безпеки руху: він може відволікати водія від керування. Тому намагайтеся усі попередні маніпуляції з навігатором зробити перед тим, як зрушити з місця: прокладання маршруту, пошук додаткових точок, розбивку мандрівки на відрізки тощо. І якщо ви в машині не один, доручіть попутнику слідкувати за приладом, аби вам доводилося якомога менше відводити погляд від дороги на екран під час руху.

ТАКОЖ ЦІКАВО: Що взяти в далеку подорож зимою: 10 важливих предметів