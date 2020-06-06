Під час далекої мандрівки автомобілем можна нудитися і рахувати кілометри до фінішу, а можна отримати користь з кожної хвилини. А головне - зайнятий справою пасажир не буде заважати водію.

В перші хвилини подорожі пасажири начебто знають, що робити: поринають у свій смартфон і на кілька хвилин в салоні неначе все гаразд. Але зовсім скоро людей починає закачувати і нудити – така вже особливість нашого вестибулярного апарату. І тоді водій зазнає проблем: або слухає критику, що “не так” веде машину, або змушений зупинятись, аби пасажири могли провітритися.

Між тим, достатньо лише відірвати людей від гаджетів і дати їм якусь іншу справу. Ми хочемо поділитися нашим досвідом далеких мандрівок, який не передбачає великих витрат.

На незнайомому маршруті водієві важко орієнтуватися без допомоги штурмана

Розваги

Найпростіша іграшка – смартфон – майже у кожного є в кишені. Але будьте обережні – майже в усіх людей більш-менш тривале “спілкування” з телефоном під час руху викликає симптоми “морської хвороби”. Тому замість ігор у смартфоні або читання новин краще дивитися фільми на великому екрані (порядку 6 – 7 дюймів), або слухати аудіозаписи. Відповідно до гаджета, на якому ви збираєтесь відтворювати зазначені файли, подбайте про джерело живлення для нього: достатньо потужний адаптер 12 В, трійник до нього або на крайній випадок – power-банк із великим запасом енергії. У багатьох сучасних автомобілях є інстальовані мультимедійні пристрої, але ще перед поїздкою узгодьте цей момент з водієм: чи не буде заважати йому ваше відео або ваша музика? Можливо, доведеться таки взяти окремий плеєр або як мінімум, навушники.

Допомога водію

Штурман – посада іноді не менш важлива, ніж водій. Навіть за наявності GPS-навігатора допомога активної і тямущої людини буде дуже корисною. Штурман допоможе прив’язувати карту з екрана смартфона (навігатора) до реальної місцевості, заздалегідь підкаже, який обрати ряд руху, або підкаже дещо у стратегічному плані. Наприклад, іноді тільки людина-навігатор може вчасно зрозуміти, що GPS веде машину на розбиту окружну дорогу, або, навпаки, заганяє вас у завантажений транспортом центр транзитного міста. Нарешті, далеко не завжди на оцифрованих картах позначені брендові АЗС, де можна відпочити, заправити машину і “заправитись” екіпажу – штурман може слідкувати і за цим питанням. Одне слово, постійний аналіз маршруту допоможе пасажиру чимось зайняти голову, і дорога не здаватиметься нудною.

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Ігри

Згадайте про старі добрі інтелектуальні ігри на кшталт “Міста”, “Відгадай мелодію” тощо. Вони не вимагають особливого рівня знань, і навіть якщо хтось в екіпажі виявиться не достатньо підготованим, це буде для нього певним уроком ерудиції. Але тут потрібен як мінімум один достатньо активний аніматор.

Туризм

Україна (власне, як і будь-яка інша європейська країна) багата на мальовничі краєвиди і історичні пам’ятки, тож просто гріх проминати цікаві місця, не віддавши їм належної уваги. Як мінімум можна заздалегідь почитати щось в інтернеті про міста і місцевості, якими пролягатиме ваш маршрут, і при наближенні до цікавих локацій повідомити про це інших пасажирів. Ну а в ідеалі буде завчасно підготувати схему з’їзду з траси для наближення (хоча б короткочасного) до певних точок інтересу і розповісти про них іншим.

Будь-хто з пасажирів може слідкувати за краєвидами і пам’ятками за вікном, аби вчасно звернути на них увагу подорожуючих або попрохати водія про зупинку

Робота

Карантин показав, що велику кількість роботи ми можемо виконувати поза межами своїх офісів. Тож за наявності ноутбуку з належними характеристиками можна взяти роботу в дорогу. До речі, підзаряджати ноут можна на автозаправних комплексах, де є кав’ярні – зазвичай, там є і розетки мережі 220 В. І хоча для повного зарядження батареї ноутбуку треба точно більше години, великий процент ємності посаджений акумулятор відновлює саме в перший період після підключення до розетки – така властивість усіх літій-іонних батарей.

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Майте також на увазі, що велика частина українських автотрас має пристойне покриття мережею GSM-зв’язку, в тому числі й інтернетом. Тож подбайте заздалегідь, аби у тому смартфоні, що має змогу створювати Wi-Fi-точку доступу, перед мандрівкою був поповнений рахунок.

Мультимедійні розваги – не найкорисніше проводження часу під час подорожі, але це краще ніж спати чи вередувати, відволікаючи водія від керування

Насамкінець зазначимо, що дуже небажано під час далекої подорожі спати. Перш за все тому, що такий “приклад” може відповідним чином розслабити і водія. А по-друге – для людини, що спить, наслідки ДТП (якщо таке не дай Бог станеться) набагато тяжчі, ніж для тих пасажирів, що залишаються активними. Та й будь-який різкий і несподіваний маневр краще переносить людина, яка бачить, що відбувається навколо.

Рекомендація Авто24

Автомобіль серед усіх видів транспорту дає мандрівникам найбільше свободи. Тож не варто марнувати зручну можливість побачити щось нове і дізнатися більше цікавого про свій край та про місцевість, якою доведеться мандрувати.

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