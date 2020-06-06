Во время дальнего путешествия на автомобиле можно томиться и считать километры до финиша, а можно извлечь пользу из каждой минуты.

В первые минуты путешествия пассажиры будто бы знают, что делать: погружаются в свой смартфон и на несколько минут в салоне как будто все в порядке. Но совсем скоро людей начинает укачивать и тошнить – такова уж особенность нашего вестибулярного аппарата. И тогда водитель испытывает проблемы: или слушает критику, что "не так" ведет машину, или вынужден останавливаться, чтобы пассажиры могли проветриться.

Между тем, достаточно лишь оторвать людей от гаджетов и дать им какое-то другое дело. Мы хотим поделиться нашим опытом дальних путешествий, который не предусматривает больших затрат.

На незнакомом маршруте водителю трудно ориентироваться без помощи штурмана

Развлечения

Самая доступная игрушка – смартфон – почти у каждого есть в кармане. Но будьте осторожны – почти у всех людей более или менее длительное “общение” с телефоном во время движения вызывает симптомы “морской болезни”. Поэтому вместо игр в смартфоне или чтения новостей предпочительнее смотреть фильмы на большом экране (порядка 6 – 7 дюймов) или слушать аудиозаписи. Согласно гаджета, на котором вы собираетесь воспроизводить указанные файлы, позаботьтесь об источнике питания для него: достаточно мощный адаптер 12 В, тройник к нему или на крайний случай – power-банк с большим запасом энергии. Во многих современных автомобилях есть встроенные мультимедийные устройства, но еще перед поездкой согласуйте этот момент с водителем: не будет мешать ему ваше видео или ваша музыка? Возможно, придется таки взять отдельный плеер или как минимум, наушники.

Помощь водителю

Штурман – должность иногда не менее важная, чем водитель. Даже при наличии GPS-навигатора помощь активного и знающего человека будет очень полезной. Штурман поможет привязывать карту с экрана смартфона (навигатора) к реальной местности, заранее подскажет, какой выбрать ряд движения, или посоветует что-то в стратегическом плане.

Например, иногда только человек-навигатор может вовремя понять, что GPS ведет машину на разбитую окружную дорогу, или, наоборот, загоняет вас в загруженный транспортом центр транзитного города. Наконец, далеко не всегда на оцифрованных картах обозначены брендовые АЗС, где можно отдохнуть, заправить машину и "заправиться" экипажу – штурман может следить и за этим вопросом. Словом, постоянный анализ маршрута поможет пассажиру чем-то занять голову, и дорога не покажется скучной.

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Туризм

Украина (собственно, как и любая другая европейская страна) богата на живописные пейзажи и исторические памятники, и просто грех проезжать мимо интересных мест, не отдав им должного внимания. Как минимум можно заранее почитать что-то в интернете о городах и местностях, через которые будет пролегать ваш маршрут, и при приближении к интересным локациям сообщить об этом другим пассажирам. Ну а в идеале будет заблаговременно подготовить схему съезда с трассы для приближения (хотя бы кратковременного) к определенным точкам интереса и рассказать о них другим.

Любой из пассажиров может следить за видами и достопримечательностями за окном, чтобы вовремя обратить на них внимание путешественников или попросить водителя об остановке

Игры

Вспомните о старых добрых интеллектуальных играх, таких как "Города", "Угадай мелодию" и подобных. Они не требуют особого уровня знаний, и даже если кто-то в экипаже окажется недостаточно подготовленным, это будет для него определенным уроком эрудиции. Но здесь нужен как минимум один достаточно активный аниматор.

Работа

Карантин показал, что большое количество работы мы можем выполнять за пределами своих офисов. Поэтому при наличии ноутбука с надлежащими характеристиками можно взять работу в дорогу. Кстати, подзаряжать ноут можно на автозаправочных комплексах, где есть кафе – как правило, там есть и розетки сети 220 В. И хотя для полной зарядки батареи ноутбука нужно точно больше часа, больший процент емкости разряженный аккумулятор восстанавливает именно в первый период после подключения к розетке – таково свойство всех литий-ионных батарей.

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Имейте также в виду, что большая часть украинских автотрасс имеет пристойное покрытие сетью GSM-связи, в том числе и интернетом. Поэтому позаботьтесь заранее, чтобы в том смартфоне, который имеет возможность создавать Wi-Fi-точку доступа, перед путешествием был пополнен счет.

Мультимедийные развлечения – не самое полезное времяпрепровождение в путешествии, но это лучше чем спать или капризничать, отвлекая водителя от управления

В заключение отметим, что очень нежелательно во время дальнего путешествия спать. Прежде всего потому, что такой "пример" может соответствующим образом расслабить и водителя. А во-вторых – для спящего последствия ДТП (если такое не дай Бог случится) намного тяжелее, чем для тех пассажиров, которые остаются активными. Да и любой резкий и неожиданный маневр лучше переносит человек, который видит, что происходит вокруг.

Рекомендация Авто24

Автомобиль среди всех видов транспорта дает путешественникам больше всего свободы. Поэтому не стоит тратить удобную возможность увидеть что-то новое и узнать больше интересного о своем крае и о местности, по которой предстоит путешествовать.

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