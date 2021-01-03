Производители любого гаджета утверждают, что пользование им понятно на интуитивном уровне. Возможно, так оно и есть, но секреты использования GPS-навигатора все равно остаются.
Наши указания касаются не только удобства пользования навигатором, но и безопасности движения. Собираясь пользоваться навигатором в дороге, позаботьтесь о том, чтобы как можно меньше отвлекаться на него во время движения.
Пока не в каждой машине в Украине есть мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay, GPS-навигаторы в виде отдельных гаджетов имеют смысл
Отметим, что наша инструкция пользования GPS-навигатором почти целиком касается и смартфона с соответствующим приложением, который используется в качестве навигатора.
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Прокладывание маршрута
Самый сложный процесс в обращении с GPS-навигатором – это прокладывание маршрута.
- Для ускорения прокладывания маршрута во многих моделях можно создать базу готовых маршрутов – к ней проще обращаться при повторном движении к той же конечной точке;
- Имейте в виду, что нужные вам точки, которые не обозначены на карте ее составителями, можно отметить и назвать самому. Сделайте это, если не исключаете возвращения в них через определенное время;
- Даже в примитивном навигаторе для ускорения поиска населенных пунктов или точек интереса есть список предыдущих найденных точек – как список последних вызовов в мобильном телефоне. Пользуйтесь им, чтобы заново не выбирать нужный город или поселок из списка десятков подобных.
Во многих современных навигаторах можно сохранить маршрут, чтобы потом было проще воспользоваться им снова
- Очень удобна опция голосового поиска, которая есть в некоторых навигаторах. Но результат поиска все равно надо проверить, ведь в отечественной топонимике есть много одинаковых или похожих названий, и не всегда прибор может угадать именно ваш населенный пункт.
Расположение в салоне
В Украине разрешается крепить навигатор на лобовом стекле, и это чаще всего самое удобное место. Обычно правильно зафиксированная присоска держит аппарат надежно даже при встрясках на выбоинах.
- Навигатор желательно расположить так, чтобы он, во-первых, не заслонял водителю обзор дороги, а во-вторых, чтобы он был в пределах досягаемости руки водителя или переднего пассажира. Учтите, что некоторые надписи на экране могут быть настолько мелкими, что их не всегда удается прочитать с расстояния;
- Оставьте для прибора возможность поворачиваться из стороны в сторону, чтобы корпус не упирался в стекло и торпедо. Это может потребоваться, чтобы убрать его со света и "погасить" блики на экране;
От места размещения зависит эффективность использования навигатора и безопасность движения при этом. Один из вариантов – у левой передней стойки крыши
- Шнур питания надо проложить так, чтобы он в принципе не мог попасть в зону руля, переключателей под ним, рычагов “ручника” и КПП. Ведь если кабель теоретически может зацепиться за что-то и запутаться, во время движения это обязательно произойдет – и хорошо, если это не приведет к аварийной ситуации. Если батарея гаджета имеет большую емкость и вы рассчитываете, что ее хватит на всю дорогу, зарядите ее дома, чтобы не пришлось заниматься подключением кабеля в дороге;
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- Заранее настройте яркость экрана в соответствии с вероятным освещением во время путешествия. Или по крайней мере выясните, как это делается, чтобы меньше отвлекаться на настройку в пути. Если есть автоматическое поддержание яркости, включите и настройте его;
- Не забудьте, что вам желательно слышать то, что говорит вам навигатор. То есть нужно либо настроить соответствующим образом его громкость, либо не крепить прибор далеко от себя.
Яркость экрана навигатора имеет значение и днем, и ночью: на солнце картинку может быть не видно, а ночью она может ослеплять водителя
Рекомендация Авто24
Каждый гаджет, который есть в автомобиле, представляет определенную угрозу для безопасности движения: он может отвлекать водителя от управления. Поэтому старайтесь все манипуляции с навигатором сделать перед тем, как тронуться с места: прокладку маршрута, поиск дополнительных точек, разбивку путешествия на отрезки и тому подобное. И если вы в машине не один, поручите попутчику следить за прибором, чтобы вам приходилось как можно меньше переводить взгляд от дороги на экран во время движения.
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