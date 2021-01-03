Производители любого гаджета утверждают, что пользование им понятно на интуитивном уровне. Возможно, так оно и есть, но секреты использования GPS-навигатора все равно остаются.

Наши указания касаются не только удобства пользования навигатором, но и безопасности движения. Собираясь пользоваться навигатором в дороге, позаботьтесь о том, чтобы как можно меньше отвлекаться на него во время движения.

Пока не в каждой машине в Украине есть мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay, GPS-навигаторы в виде отдельных гаджетов имеют смысл

Отметим, что наша инструкция пользования GPS-навигатором почти целиком касается и смартфона с соответствующим приложением, который используется в качестве навигатора.

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Прокладывание маршрута

Самый сложный процесс в обращении с GPS-навигатором – это прокладывание маршрута.

Для ускорения прокладывания маршрута во многих моделях можно создать базу готовых маршрутов – к ней проще обращаться при повторном движении к той же конечной точке;

Имейте в виду, что нужные вам точки, которые не обозначены на карте ее составителями, можно отметить и назвать самому. Сделайте это, если не исключаете возвращения в них через определенное время;

Даже в примитивном навигаторе для ускорения поиска населенных пунктов или точек интереса есть список предыдущих найденных точек – как список последних вызовов в мобильном телефоне. Пользуйтесь им, чтобы заново не выбирать нужный город или поселок из списка десятков подобных.

Во многих современных навигаторах можно сохранить маршрут, чтобы потом было проще воспользоваться им снова

Очень удобна опция голосового поиска, которая есть в некоторых навигаторах. Но результат поиска все равно надо проверить, ведь в отечественной топонимике есть много одинаковых или похожих названий, и не всегда прибор может угадать именно ваш населенный пункт.

Расположение в салоне

В Украине разрешается крепить навигатор на лобовом стекле, и это чаще всего самое удобное место. Обычно правильно зафиксированная присоска держит аппарат надежно даже при встрясках на выбоинах.

Навигатор желательно расположить так, чтобы он, во-первых, не заслонял водителю обзор дороги, а во-вторых, чтобы он был в пределах досягаемости руки водителя или переднего пассажира. Учтите, что некоторые надписи на экране могут быть настолько мелкими, что их не всегда удается прочитать с расстояния;

Оставьте для прибора возможность поворачиваться из стороны в сторону, чтобы корпус не упирался в стекло и торпедо. Это может потребоваться, чтобы убрать его со света и "погасить" блики на экране;

От места размещения зависит эффективность использования навигатора и безопасность движения при этом. Один из вариантов – у левой передней стойки крыши

Шнур питания надо проложить так, чтобы он в принципе не мог попасть в зону руля, переключателей под ним, рычагов “ручника” и КПП. Ведь если кабель теоретически может зацепиться за что-то и запутаться, во время движения это обязательно произойдет – и хорошо, если это не приведет к аварийной ситуации. Если батарея гаджета имеет большую емкость и вы рассчитываете, что ее хватит на всю дорогу, зарядите ее дома, чтобы не пришлось заниматься подключением кабеля в дороге;

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Заранее настройте яркость экрана в соответствии с вероятным освещением во время путешествия. Или по крайней мере выясните, как это делается, чтобы меньше отвлекаться на настройку в пути. Если есть автоматическое поддержание яркости, включите и настройте его;

Не забудьте, что вам желательно слышать то, что говорит вам навигатор. То есть нужно либо настроить соответствующим образом его громкость, либо не крепить прибор далеко от себя.

Яркость экрана навигатора имеет значение и днем, и ночью: на солнце картинку может быть не видно, а ночью она может ослеплять водителя

Рекомендация Авто24

Каждый гаджет, который есть в автомобиле, представляет определенную угрозу для безопасности движения: он может отвлекать водителя от управления. Поэтому старайтесь все манипуляции с навигатором сделать перед тем, как тронуться с места: прокладку маршрута, поиск дополнительных точек, разбивку путешествия на отрезки и тому подобное. И если вы в машине не один, поручите попутчику следить за прибором, чтобы вам приходилось как можно меньше переводить взгляд от дороги на экран во время движения.

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