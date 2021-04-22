В Украину приехали несколько Nissan Leaf второго поколения с "неродными" батареями, причем одна из них – от прошлого поколения этого авто.

Оба Nissan Leaf были куплены в Портленде (штат Орегон), поэтому есть подозрение, что там действуют злоумышленники, которые постоянно меняют нормальные аккумуляторные батареи на изношенные и старые. Об этом рассказали в Фейсбук-группе "Автоэксперты IAAI и Copart", где общаются продавцы автомобилей из США.

По словам одного из продавцов, "электромобили были ранее выставлены на аукционах в других штатах, а через некоторое время снова продавались уже в Портленде. При этом на фото, при детальном изучении, можно увидеть, что на панели приборов появилась ошибка, которая связана с батареей. Последний случай стал большим огорчением для владельца, так как вместо машины с 60 кВт батареей ему приехал Nissan Leaf II в корпусе батареи которой упакован аккумулятор от старого Nissan Leaf 24 кВт".

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Чтобы избежать подобного мошенничества, нужно избегать покупок электромобилей с Портленда. А еще лучше не брать битых электромобилей из США на страховых аукционах. Ведь в отличие от авто с ДВС, выявить подобное мошенничество очень трудно, а в случае проблем с тяговыми батареями восстановление таких машин станет очень дорогим.

Зато на аукционе Manheim продаются целые автомобили после лизинга. Там возможность мошенничества значительно меньше. Учитывая отсутствие налогов при ввозе электромобилей в Украину, ввоз целых авто из США будет все равно выгодным. К тому же их не нужно дополнительно ремонтировать и переживать о том, что машина может прийти некомплектной.