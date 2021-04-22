В Україну приїхали кілька Nissan Leaf другого покоління з "нерідними" батареями, причому одна з них – від минулого покоління цього авто.

Обидва Nissan Leaf були куплені у Портленді (штат Орегон), тож є підозра, що там діють зловмисники, які постійно міняють нормальні акумуляторні батареї на зношені та старі. Про це розповіли в Фейсбук-групі "Автоексперти IAAI та Copart", де спілкуються продавці автомобілів зі США.

За словами одного з продавців, "електромобілі були раніше виставлені на аукціонах в інших штатах, а через деякий час знову продавались вже у Портленді. При цьому на фото, при детальному вивчені, можна побачити, що на панелі приборів з`явилась помилка, яка пов`язана з батареєю. Останній випадок став великою прикрістю для власника, оскільки замість машини з 60 кВт батареєю йому приїхав Nissan Leaf II в корпусі батареї якої запакований акумулятор від старого Nissan Leaf 24 кВт".

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Щоб уникнути подібного шахрайства, потрібно уникати купівлі електромобілів з Портленду. А ще краще не брати битих електромобілів зі США на страхових аукціонах. Адже на відміну від авто з ДВС, виявити подібне шахрайство дуже важко, а у випадку проблем з тяговими батареями відновлення таких машин стане дуже дорогим.

Натомість на аукціоні Manheim продаються цілі автомобілі після лізингу. Там можливість шахрайства значно менша. Враховуючи відсутність податків при ввозі електромобілів в Україну, ввіз цілих авто зі США буде все одно вигідним. До того ж їх не потрібно додатково ремонтувати і переживати про те, що машина може прийти некомплектною.