Електромобіль доступний в одній комплектації ціною від 962 340 грн.

Офіційні дилери Nissan в України почали продажі Nissan Leaf другого покоління. Вже до початку продажів на неї отримано 35 замовлень, план продажів на рік – 120 авто.

Nissan Leaf став для компанії Nissan своєрідним етапом для переходу на вуглецево нейтрального виробника, яким він має стати до 2050 року. За час виготовлення двох поколінь Nissan Leaf було збережено 650 млн тонн CO2, що відповідає "роботі" 46 млн дерев.

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Друге покоління Nissan Leaf вперше було показано у 2017 році. Окрім повністю нового кузова, електромобіль отримав більш потужні силові агрегати та збільшену ємність батарей. В Україні доступна 40-кіловатна версія, більш потужну на 62 кВт-год поки що замовити не можна – адже в ній вбудована система безпілотного керування ProPilot, яка наразі тестується в нашій країні.

Як обіцяє виробник, з батареєю на 40 кВт-год Nissan Leaf може проїхати 270 км змішаними дорогами та 389 км – містом (за методикою WLTP). Більшість європейських власників електромобілів їздить щодня в середньому по 80 км, тобто одного заряду вистачає десь на три дні. Щоб зарядити Leaf він нуля до 100% заряду через стандартну "домашню" мережу, треба 21 годину, через трифазну 32-амперну розетку – 7,5 годин. Якщо ж власник від'їхав далеко від дому чи офісу, він може скористатись швидкою зарядкою, яка за 40 хвилин наповнить батарею на 80%.

Нестачі пунктів зарядки електромобілів в Україні вже нема – їх в нашій країні вже 11200 одиниць.

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Єдина можлива комплектація для офіційного "Ліфа" - N-Connecta. Вона передбачає клімат-контроль, 17-дюймові литі диски, LED-фари, кольоровий екран з камерою заднього виду та оглядом на 360 градусів, адаптивний круїз-контроль з можливістю повної зупинки та руху у заторах, екстрене гальмування перед автомобілями тощо. Вартість такого авто без урахування фарби металік – 962 340 грн.

Модель забезпечена гарантійними зобов'язаннями виробника, причому для різних вузлів електромобіля вони відрізняються. Так, на весь автомобіль гарантія складає 3 роки чи 100 тисяч км, як і для інших Nissan з ДВЗ. Оскільки це електромобіль, то гарантія на електричні компоненти авто трохи більша – 5 років чи ті ж 100 тисяч км. А на тягову батарею гарантія ще більша – виробник гарантує, що протягом 8 років чи 160 тисяч км збережеться ємність на рівне не менше 9 поділок на панелі приладів (з 12-ти). Якщо за цей час батарея "сяде" більше, її замінять.

Вартість експлуатації електромобіля суттєво менша, аніж автомобіля з ДВЗ. Окрім низької вартості електрики, власник ще й мало тратить на технічне обслуговування. ТО за три роки включає заміну фільтру салону, гальмівної та охолоджуючої рідини загальною вартістю всього 6500 грн.

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Журналісти "Авто24"провели короткий тест-драйв офіційного Nissan Leaf дорогами Київщини. Перші враження – автомобіль дуже жвавий, а підвіска немов створена для наших доріг. Розгін до 100 км/год сягає 7,9 секунди, але і при обгонах автомобіль дуже динамічний. Підвіска дуже енергоємна, поглинає більшість нерівностей, майже непомітні навіть "лежачі поліцейські". Центр ваги низький, тож автомобіль мало розхитується, однак на швидкості м'яка підвіска не дозволяє надто активно перебудовуватись чи долати круті віражі. В салоні дуже тихо, але швидкість збільшується або під колесами погана дорога, це стає чутно.

Цікавий досвід керування – за допомогою однієї педалі e-Pedal. Ввімкнувши цю можливість, водій може практично не переносити праву ногу на педаль гальм, хіба що при екстреному гальмуванні. Натомість педаль газу реагує на натиснення прискоренням, а на відпускання – гальмуванням. Причому авто попереджає водіїв позаду – стоп-вогні загоряються. Таким чином можна легко керувати тягою в умовах міських тягнучок та заторів.

Про ці та інші особливості нового Nissan Leaf ми невдовзі розповімо в нашому великому тест-драйві.