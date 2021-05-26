Винахід може "поховати" сучасні літій-іонні АКБ та сприяти розвитку ери електромобілів.

Розробники графенових алюмінієво-іонних акумуляторних елементів з компанії Graphene Manufacturing Group, що у Брисбені (Австралія) заявили про серйозну перевагу свого винаходу. Вони стверджують, що їх АКБ заряджаються до 60 разів швидше, ніж найкращі літій-іонні елементи, а енергії утримують втричі більше.

У цих акумуляторів є ще більше переваг над сучасними літієвими. Адже вони безпечніші, тобто не можуть загорітися, більш стійкі та легші для переробки завдяки своїм стабільним базовим матеріалам. Тестування також показує, що ці батареї працюють втричі довше, ніж літій-іонні версії. Насамкінець, вони дешевші за сучасні.

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Стверджується, що нові акумуляторні батареї забезпечують набагато більшу щільність енергії, ніж поточні літій-іонні акумулятори, також їм не потрібне охолодження, а температури нижче нуля для них прийнятні. Також нова розробка вчених не містить рідкісноземельних елементів.

GMG планує випустити графенові алюмінієво-іонні акумулятори для електроніки наприкінці цього або на початку наступного року, а автомобільні АКБ – у 2024 році.