Изобретение может "похоронить" современные литий-ионные АКБ и способствовать развитию эры электромобилей.

Разработчики графеновых алюминиево-ионных аккумуляторных элементов из компании Graphene Manufacturing Group в Брисбене (Австралия) заявили о серьезном преимуществе своего изобретения. Они утверждают, что их АКБ заряжаются до 60 раз быстрее, чем лучшие литий-ионные элементы, а энергии удерживают втрое больше.

У этих аккумуляторов есть еще больше преимуществ над современными литиевыми. Так как они безопаснее, то есть не могут загореться, устойчивее и более легкие для переработки благодаря своим стабильным базовым материалам. Тестирование также показывает, что эти батареи работают втрое дольше, чем литий-ионные версии. Наконец, они дешевле современных.

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Утверждается, что новые аккумуляторные батареи обеспечивают гораздо большую плотность энергии, чем текущие литий-ионные аккумуляторы, также им не нужно охлаждение, а температуры ниже нуля для них приемлемы. Также новая разработка ученых не содержит редкоземельных элементов.

GMG планирует выпустить графеновые алюминиево-ионные аккумуляторы для электроники в конце этого или начале следующего года, а автомобильные АКБ – в 2024 году.