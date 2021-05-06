Мы все пользуемся мобильными телефонами и понимаем, что аккумуляторы в них служат 5-8, в лучшем случае 10 лет. У электромобилей батареи устроены аналогично и имеют схожий срок службы. Но утилизировать их труднее, потому что они значительно больше и представляют огромную угрозу для экологии. Так что же делать с отработанными батареями?

Электромобили могут иметь нейтральный уровень выбросов углерода в течение всего жизненного цикла, но ученых беспокоит, что будет с их батареями, которые содержат токсичные вещества и без надлежащей утилизации могут нанести немалый вред окружающей среде.

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"Скорость, с которой мы развиваем отрасль, пугает", – говорит Пол Андерсон из Университета Бирмингема. Он подразумевает европейский рынок электрокаров. К 2030 году ЕС планирует выпустить на дороги 30 млн электромобилей. "Это беспрецедентный случай таких темпов роста абсолютно нового продукта", – говорит Андерсон, который также является содиректором Бирмингемского центра стратегически важных элементов и материалов.

"Через 10-15 лет, когда старых электрокаров наберется много, очень важно наладить перерабатывающую промышленность", – отмечает он.

Внутреннее строение электромобилей очень схожа с обычными автомобилями, но есть принципиальное отличие – это батареи. Тогда как традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы активно перерабатывают, о литий-ионных версиях в электромобилях этого сказать нельзя.

Батарея электрокаров – больше и тяжелее, чем в обычных машинах, она состоит из нескольких сотен или даже тысяч отдельных литий-ионных элементов, каждый из которых надо разбирать отдельно. Они содержат опасные элементы.

"Очень сложно получить данные о переработке литий-ионных аккумуляторов в мире, пока называют цифру около 5%, – говорит Андерсон. – Но в некоторых частях света этот показатель значительно меньше".

Однако в Евросоюзе есть четкие указания на этот счет – поставщики электромобилей отвечают за то, чтобы их продукты не шли просто на свалку в конце жизненного цикла, а производители стремятся дать аккумуляторам своих электромобилей вторую жизнь.

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К примеру, Nissan устанавливает старые батареи от моделей Leaf на мобильные машины, которые доставляют запчасти рабочим на заводах компании по всему миру.

Volkswagen недавно открыл в Зальцгиттере (Германия) свой первый завод по переработке аккумуляторов. На пилотной стадии компания планирует перерабатывать до 3 600 аккумуляторных систем в год.

"С помощью рециклинга мы получаем сырье, необходимое для производства новых аккумуляторов, например, медь, алюминий, литий, марганец, кобальт и графит", – говорит Томас Тидье, руководитель отдела планирования переработки Volkswagen Group Components.

Не отстает в решении этого вопроса и Renault. Французский автопроизводитель вместе с Veolia, лидером в области оптимизированного управления ресурсами, и бельгийской научно-исследовательской компанией Solvay создали партнерстве, что обеспечивает замкнутый цикл электромобилей, когда аккумуляторные металлы через вторичную переработку идут на производство новых батарей.

"Мы стремимся охватить 25% рынка вторичной переработке, и, конечно же, это полностью покроет потребности Renault", – говорит Жан-Филипп Срок, вице-президент Renault по стратегическому планированию охраны окружающей среды. "Это очень открытый проект – речь идет не только об аккумуляторах Renault. Мы перерабатываем все батареи, а также отходы заводов по производству аккумуляторов".