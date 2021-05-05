Ежемесячно в Украине регистрируют более полутысячи автомобилей с электрическим двигателем. В прошлом году количество таких авто составило более 7 тысяч единиц, и по мнению экспертов, в будущем их число будет неуклонно расти.

Это демонстрирует готовность украинцев переходить на автомобили с электродвигателями, и уже к 2024 году их количество может достичь четверти миллиона. Но готова ли в Украине инфраструктура к росту количества электрокаров?

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Недавно киевская городская власть заключила меморандум с компанией "Нафтогаз" и договорилась об установке 50 электрических заправочных станций. В КГГА обещают обеспечить заправками каждый район города.

Мы же решили исследовать, может ли это решить ситуацию полностью, и с какими проблемами сейчас сталкиваются владельцы авто с электрическими двигателями.

Почему в Украине растет спрос на электромобили

Здесь две основные причины и обе они – финансовые. Во-первых – экономия на горючем.

Разные электрокары имеют разный запас хода и соответственно, разное количество времени, необходимого для полной зарядки. Последнее также зависит и от мощности заправочной станции. В среднем, электромобиль заряжается 2-8 часов. Расход на 100 км в электрокарах определяется так же как и в привычных бензиновых автомобилях, только вместо литров бензина тут кВт/час. Самые популярные в Украине электромобили тратят на 100 км от 15 до 20 кВт/ч. А средняя стоимость заправки 1 кВт/ч на скоростной заправке – 5 грн. Следовательно, 1 км пути владельцам электрокаров обходится в 1 грн, тогда как автомобили с газовым оборудованием и экономные дизели тратят примерно 1,5 грн на каждую сотню пробега. Авто с бензиновым мотором, конечно, тратит больше.

Во-вторых, электромобили – это не только новая Tesla. Есть также и немало бюджетных вариантов с пробегом, пользующихся популярностью. Их стоимость на сайтах объявлений от 7 до 10 тысяч долларов. Это автомобили 2013-2014 годов выпуска и их батареи уже не имеют полноценного запаса емкости, поэтому и стоят такие авто недорого.

Стоит отметить, что спрос на подержанные электрокары растет. Доля таких авто в январе нынешнего года выросла на 10% по сравнению с январем прошлого года.

Но несмотря на это в Украине никак не развивается полноценная инфраструктура для таких авто.

Ситуация с электрическими заправками в Украине

Дефицит электрозаправок ощущается даже в столице, не говоря о регионах, или автотрассе. В последнее время ситуация улучшается, инвесторы вкладываются в открытие таких заправок, и опытные водители электроавтомобилей в крупных городах уже знают места, где могут подпитать свой электрический транспорт.

Существует даже интерактивная карта, где обозначены электрические заправки. В Киеве их значительно больше чем в регионах, поскольку именно в столице наибольшая концентрация электрокаров.

Однако, воспользоваться первой встречной электрозаправкой не получится, если у вас нет ее приложения. В Киеве свои заправочные станции для электроавтомобилей открыли несколько компаний. Перед тем как заезжать на заправку стоит установить соответствующую программу. Именно через нее водитель может определять объем заряда и платить за услугу.

Это несет водителям определенные неудобства. Представим, что владелец электрокара направляется из Киева в Одессу. На пути ему надо трижды зарядить свой автомобиль. Если же он хочет воспользоваться тремя разными заправками, то должен установить три разных приложения. Некоторые компании делают при этом обязательным – пополнение собственного счета в приложении на определенную сумму. Она одинакова для всех, даже если водитель хочет заправиться на меньшую сумму. Этим компании "привязывают" клиентов, у которых на балансе остаются неиспользованные деньги.

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Вблизи трасс существуют и так называемые домашние электрозаправки. Кто устанавливает такие станции возле своих домов, чтобы заряжать свой автомобиль, а также подрабатывать, заправляя других. Там можно рассчитаться наличными, но обычно процесс зарядки будет длиться более четырех часов.

Стоит добавить, что не все электрозаправки способны заряжать любые модели автомобилей. Поэтому, если водитель планирует воспользоваться какой-то заправкой впервые, лучше уточнить, подойдет ли станция автомобилю. Также авто может не заряжаться из-за технических проблем и неисправностей.

В городах еще одной проблемой является культура водителей. Даже при наличии электрозаправок водители не могут зарядить электрокар, потому что там припаркованы традиционные авто. Формально – это не является нарушением и полиция за это штрафовать не имеет права. Все из-за "криво" написанной нормы закона. Сейчас любое транспортное средство подпадает под формулировку "оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими)". У всех ТС есть электродвигатели в приводе дворников, стеклоподъемников, системе отопления салона...

Сложно ли открыть электрозаправку

Бытует мнение, что открыть электрическую заправочную станцию легче, чем, скажем, бензиновую. Однако, процедура здесь тоже нелегкая.

Если речь идет о коммерческом проекте, а не о домашней зарядке для своего автомобиля, то для начала нужно зарегистрировать компанию. Затем – получить лицензию на продажу электроэнергии. Его выдает НКРЕКП. В порядке лицензирования указано, что на это уходит до 10 рабочих дней после подачи документов.

Там прописаны и причины отказа в получении лицензии. Одно из них – несоответствие лицензионным условиям.

Качественное оборудование для электрозаправки недешевое удовольствие. Станция быстрой зарядки может стоить до 20 тыс. долл. Бюджетными вариантами являются настенные станции. Их цена от 1 до 2 тыс. долл. Однако, они будут заряжать автомобиль довольно долго. К тому же, некоторые из них не подходят большинству моделям автомобилей.

Еще один важный вопрос – место комфортного отдыха для водителей вблизи станции. Обычно водители выбирают электрозаправки вблизи кафе или отелей, чтобы иметь возможность отдохнуть, пока автомобиль заряжается. Если же построить электрозаправку и не позаботиться о водителях, вряд ли она будет пользоваться популярностью.

Электрозаправки в Европе

Рост количества электрозаправок в Украине выглядит мелочно на фоне европейских стран. К примеру в Германии, работает почти 30 тысяч электрозаправок, тогда как у нас их чуть больше трех тысяч.

Власти Германии стимулирует владельцев автокаров устанавливать собственные "домашние" станции даже в многоквартирных домах. Для этого упростили жилищное законодательство. Теперь все владельцы и арендаторы квартир могут беспрепятственно за свой счет устанавливать станции.

В Великобритании пошли дальше и взялись строить электрозаправки, работающие на солнечных батареях. На первой станции компании Gridserve установлено 36 зарядных устройств для электромобилей. А зарядить автомобиль там можно за 20 минут.

Компания Tesla продолжает совершенствовать процесс зарядки электромобилей. В разных странах мира открывают станции третьего поколения Tesla Supercharger. Они всего за 5 минут способны зарядить некоторые модели Tesla на 120 км хода.

В Украине компания планировала открыть две заправочные станции Tesla Supercharger. При этом, ни одну из них в Киеве. Для своих супер заправок Илон Маск и команда выбрали Житомир и Львов. Еще в 2016 году шли разговоры о начале строительства. Сейчас известно, что до 2022 года в Украине "суперчарджеров" не будет. Это, к слову, о легкости открытия заправок по сравнению с бензиновыми.

Капля в море

То, что Киев демонстрирует готовность заниматься инфраструктурой для электрокаров, безусловно, является примером для других. Даже несмотря на то, что подобные шаги некоторые европейские столицы сделали уже лет пять назад.

И развить инфраструктуру в одном городе и оставить ее без развития в регионах и вблизи дорог национального и международного значения, будет означать лишение владельцев электрокаров возможности путешествовать по стране.

Сейчас в Украине далеко не каждый владелец "электрического коня" соглашается рискнуть и преодолеть путь хотя бы из Киева в Одессу, поскольку это требует значительных организационных усилий.

Возвращение к традиционным авто

В Калифорнии было проведено исследование, которое показало, что каждый пятый водитель, проездив какое-то время на электромобиле, возвращается к традиционному авто. И это при том, что Калифорния, в плане развития инфраструктуры для электрических авто, едва ли не лучшее место в мире.

Конечно в Украине количество электромобилей слишком мало и подобные исследования никто не проводил. Но случаев, когда украинцы покупают электрический автомобиль и, поездив на нем несколько месяцев, возвращаются к машинам с традиционным приводом – совсем не мало.