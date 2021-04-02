После 2033 года электромобили могут занять более половины мирового автомобильного рынка. Об этом говорят аналитики Rystad Energy.

Эксперты энергетической консалтинговой компании прогнозируют, что к концу текущего года доля электромобилей на мировом рынке автомобилей составит 6,2%, а в следующем году увеличится до 7,7%.

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Отмечается, что рост распространения электрокаров будет обеспечен за счет ускорения энергетического перехода. Лидерство в области внедрения электромобилей в ближайшие годы останется за Европой. По оценкам Rystad Energy, ее доля в продажах электромобилей превысит 10% уже в 2021 году и 20% в 2025 г. Вслед за ЕС будут идти Северная Америка и Азия.

Если оценивать долгосрочную перспективу, то эксперты ожидают резкого роста доли электромобилей к 2040 г, а к 2050 г. она может достичь почти 100% во всех регионах, кроме Африки.

По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), сокращение выбросов углекислого газа во всем мире на 40% к 2030 г. потребует увеличения доли проданных пассажирских электромобилей до 50% до указанного срока.