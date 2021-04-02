Після 2033 року електромобілі можуть зайняти більше половини світового автомобільного ринку. Про це говорять аналітики Rystad Energy.

Експерти енергетичної консалтингової компанії прогнозують, що до кінця поточного року частка електромобілів на світовому ринку автомобілів складе 6,2%, а в наступному році збільшиться до 7,7%.

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Відзначається, що зростання поширення електрокарів буде забезпечено за рахунок прискорення енергетичного переходу. Лідерство в області впровадження електромобілів в найближчі роки залишиться за Європою. За оцінками Rystad Energy, її частка в продажах електромобілів перевищить 10% уже в 2021 року та 20% в 2025 р .. Слідом за ЄС будуть йти Північна Америка та Азія.

Якщо оцінювати довгострокову перспективу, то експерти очікують різкого зростання частки електромобілів до 2040 р, а до 2050 р вона може досягти майже 100% у всіх регіонах, крім Африки.

За розрахунками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), скорочення викидів вуглекислого газу в усьому світі на 40% до 2030 р вимагатиме збільшення частки проданих пасажирських електромобілів до 50% до зазначеного терміну.