Чверть світового ринку електромобілів зайняла Tesla. Також досить велика частина ринку у китайських компаній, які дуже швидко нарощують темпи.

Експерти компанії TrendForce склали рейтинг п’яти найбільших виробників електромобілів за обсягами продажів в 2020 році. Лідером, як і роком раніше, стала компанія Tesla – вона забезпечила 24,5% всіх річних продажів електрокарів у світі, а її найуспішнішим в комерційному плані автомобілем став Model 3.

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При цьому Tesla продала вчетверо більше своїх автівок, ніж найближчий конкурент – Volkswagen, що має другий результат продажів на поточний рік, але при цьому контролює всього 6,6% ринку. Успіху німецького автогіганта значною мірою сприяла новітня модель електромобіля ID.3, хоча продажі популярного електричного e-Golf також виросли. З появою на ринку автомобіля ID.4 в цьому році Volkswagen, швидше за все, збереже друге місце у світі за обсягами продажів і, можливо, навіть скоротить відставання від компанії Ілона Маска.

На третьому місці з продажу за 2020 рік – китайська компанія BYD, в першу чергу за рахунок дуже широкої лінійки електромобілів. У неї 6,4%, тобто вона трохи не дотягла до показників Volkswagen.

На четвертому місці опинився також китайський виробник бюджетного електромобіля Wuling Hongguang. У світових продажах він отримав частку в 6,2% і це фантастичний результат, якщо врахувати, що машина надійшла в продаж в середині 2020 року і продається зараз тільки в Китаї. Секрет успіху – в потужній кампанії просування, яку підтримує держава. Завдяки цьому машина стала вкрай популярна і добре продається в сільських районах Китаю. При збереженні нинішніх темпів продажів, в 2021 році Wuling Hongguang однозначно вийде на друге місце в світі, але Tesla навряд чи наздожене.

На п’ятому місці – Renault з часткою ринку в 5,6% і локомотивом марки в особі електричної моделі ZOE. Непогано підросли також продажі Nissan Leaf і Hyundai Kona, але до показників лідерів ринку вони не дотягли.

В цілому за 2020 рік ринок електромобілів зріс, за даними TrendForce, на 43% – до 2,9 млн проданих одиниць. Обережний прогноз на поточний рік – він досягне 3,9 млн. При цьому враховуються тільки продажі нових випущених авто, без урахування вторинного ринку.

Що стосується сегмента гібридних автівок, то лідером за обсягами продажів в 2020 році залишилися Mercedes-Benz і BMW – кожна займає по 13%. На третьому місці Volvo з 12%, на четвертому Volkswagen з 10% і на п’ятому Audi з 6%