Автовиробнику потрібно спочатку оцінити попит на таку пропозицію.

Зараз Tesla є першим виробником автомобілів, який офіційно приймає біткойн, як форму оплати для купівлі автомобіля бренду. Найближчим часом до Tesla може приєднатися більше автомобільних компаній.

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General Motors ще не прийняла рішення, хоча визнала, що оцінить, чи цікавлять платежі в біткойнах її клієнтів. Хоча виробник не планує інвестувати в біткойни, генеральний директор Мері Барра заявила, що GM буде контролювати попит клієнтів на криптовалюту, як спосіб оплати транспортних засобів та послуг.

“Ми не плануємо інвестувати в біткойни”, – сказала Барра журналістам, під час оголошення прибутку GM за четвертий квартал 2020 року минулого місяця. “Це те, що ми будемо контролювати і оцінювати. Якщо в майбутньому на це буде великий попит клієнтів, то ніщо не заважає нам це робити”.

У новому звіті Reuters також видно, що General Motors відкрита для ідеї прийняти біткойн як офіційного способу оплати. Не посилаючись на свої джерела, інформагентство повідомляє, що виробник оцінить ситуацію на основі попиту.

Ілон Маск не надав багато деталей щодо методології платежів за біткойни. За його словами, біткойни, виплачені Tesla, не будуть конвертовані в традиційну валюту, і компанія використовуватиме “внутрішнє програмне забезпечення з відкритим кодом” для обробки платежів. Минулого місяця Tesla оголосила про інвестиції в біткойни на суму близько 1,5 мільярда доларів.

Втім, окремі дилери різних марок продавали машини за біткойн ще три роки тому, як, наприклад, автосалон Post Oak Motors з Х’юстону, що продає Rolls-Royce.