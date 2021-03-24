Компанія Tesla, яка належить Ілону Маску, вже почала приймати криптовалюту (Bitcoin) для покупки своїх автомобілів. Це сталося всього за кілька тижнів після інвестування в криптовалюту $ 1.5 млрд.

Минулого місяця Tesla оголосила, що змінила свою інвестиційну політику і почала додавати в свій холдинг криптовалюту і золото. Зокрема, компанія підтвердила, що зміна політики перебачала інвестиції в біткоін на суму $ 1.5 млрд.

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Ціна на біткоін зросла після інвестицій Tesla та твітів самого Ілона Маска, а після цього оголошення ціна зросла ще на $ 1000 (наразі, 1 BTC це $ 56 588). Ілон Маск вже піддавався критиці за те, що він пішов проти своєї місії з цими інвестиціями в криптовалюту через високе споживання енергії, пов’язаної з майнінгом, підтриманням блокчейна і виконанням транзакцій.