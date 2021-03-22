Затриманий у США росіянин визнав себе винним у змові з метою кібератаки на виробника електромобілів.

27-річний Єгор Ігоревич Крючков, громадянин Росії, 18 березня визнав свою провину у спробі завербувати працівника компанії Tesla за один мільйон доларів. Федеральний суд США винесе вирок за цією справою 10 травня.

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У серпні минулого року стало відомо, що російський громадянин спробував заразити вірусом внутрішню мережу Teslа. Слідчі ФБР розглядали можливість причетності затриманого громадянина РФ до спецслужб, однак жодних зв’язків з російськими держвідомствами не знайшли. Тим не менш, факт підготовки до кібератаки був доведений, а підсудний визнав свою провину. Крючкову загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення і штраф у розмірі 250 тисяч доларів. Після відбування покарання його депортують до Росії. Цікаво, що поки інший російський хакер сидів у американській в'язниці, в нього на батьківщині вкрали Tesla Roadster.

Минулого року Крючков спробував завербувати працівника Tesla, запропонувавши йому один мільйон доларів аби той завантажив вірус у програмне забезпечення комп'ютерної мережі фірми. Проте від хабаря неназваний працівник відмовився і допоміг правоохоронцям зірвати заплановану атаку.

Згідно з судовими документами Єгор Крючков мав інших спільників. Після встановлення шкідливого програмного забезпечення, зловмисники збиралися використати доступ до серверів, для вилучення даних з комп'ютерної мережі, а потім вимагати викуп, погрожуючи розкрити секретні дані.

Міністерство юстиції США не називає конкретну компанію, на яку готувалась атака, однак засновник Tesla Ілон Маск раніше заявляв що метою атаки було саме його підприємство. Це далеко не перша кібератака, чи її спроба, націлена на Tesla, і навряд чи остання.