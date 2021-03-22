Задержанный в США россиянин признал себя виновным в сговоре с целью кибератаки на производителя электромобилей.

27-летний Егор Игоревич Крючков, гражданин России, 18 марта признал свою вину в попытке завербовать сотрудника компании Tesla за один миллион долларов. Федеральный суд США вынесет приговор по этому делу 10 мая.

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В августе прошлого года стало известно, что российский гражданин попытался заразить вирусом внутреннюю сеть TESLA. Следователи ФБР рассматривали возможность причастности задержанного гражданина РФ к спецслужбам, однако никаких связей с российскими госведомствами не нашли. Тем не менее, факт подготовки к кибератакам был доказан, а подсудимый признал свою вину. Крючкову грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. После отбывания наказания его депортируют в Россию. Интересно, что пока другой российский хакер сидел в американской тюрьме, у него на родине украли Tesla Roadster.

В прошлом году Крючков попытался завербовать работника Tesla, предложив ему один миллион долларов чтобы тот загрузил вирус в программное обеспечение компьютерной сети фирмы. Однако от взятки неназванный работник отказался и помог правоохранителям сорвать запланированную атаку.

Согласно судебным документам Егор Крючков имел других сообщников. После установки вредоносного программного обеспечения, злоумышленники собирались использовать доступ к серверам, для извлечения данных из компьютерной сети, а потом требовать выкуп, угрожая раскрыть секретные данные.

Министерство юстиции США не называет конкретную компанию, на которую готовилась атака, однако основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки было именно его предприятие. Это далеко не первая кибератака, или ее попытка, нацеленная на Tesla, и вряд ли последняя.