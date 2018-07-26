Хто краде у крадія – робить добру справу?

Карма чи просто збіг обставин, але відсидівши у американській тюрмі 7 років за кіберзлочинність москвич Владіслав Хоррохорін не знайшов свій електричний спорткар вдома і звернувся до російської поліції за допомогою.

Історія почалась у 2010 році, коли Хорохорін придбав собі Tesla Roadster. Документи на машину чоловік оформив згідно з законодавством, але не реєстрував у ДІБДР (нова назва ДАІ), оскільки машину одразу віддав на тюнінг разом з документами і ключами. Невдовзі після цього американські силовики виманили Хорохоріна у Ніццу, де його було заарештовано та доправлено у США. Суд призначив росіянину покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком на сім років.

Також цікаво: Власник Tesla Model S розповів, чому він замовив Porsche Taycan

Фото: Владислав Хорохорін і його Тесла Родстер / Facebook / Badthegreat

Відбувши строк у Штатах, Владіслав повернувся у Москву, та прославленого електрокара – точнісінько такого, як полетів на Марс – не знайшов, бо приятель-тюнер безслідно зник. “У 2017 році заявник повернувся на батьківщину та вирішив знайти знайомого (котрому віддав машину для тюнінгу – ред.) і свою машину, однак телефон приятеля виявився відключеним” – цитують російські ЗМІ коментар правоохоронців. Поліція прийняла заяву Хорохоріна і оцінює збитки, завдані власнику автомобіля.

Також цікаво: Tesla Model 3 без водія проїхала 1001 км на одному заряді