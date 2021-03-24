Компания Tesla, которая принадлежит Илону Маску, уже начала принимать криптовалюту (Bitcoin) для покупки своих автомобилей. Это произошло всего через несколько недель после инвестирования в криптовалюту $ 1.5 млрд.

В прошлом месяце Tesla объявила, что изменила свою инвестиционную политику и начала добавлять в свой холдинг криптовалюту и золото. В частности, компания подтвердила, что изменение политики предусматривала инвестиции в биткоины на сумму $1.5 млрд.

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Цена на биткоины выросла после инвестиций Tesla и твитов самого Илона Маска, а после этого объявления цена выросла еще на $1000 (сейчас, 1 BTC это $ 56 588). Илон Маск уже подвергался критике за то, что он пошел против своей миссии с этими инвестициями в криптовалюту из-за высокого потребления энергии, связанного с майнингом, поддержанием блокчейна и выполнением транзакций.