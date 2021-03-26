Автопроизводителю нужно сначала оценить спрос на такое предложение.

Сейчас Tesla является первым производителем автомобилей, который официально принимает биткойн, как форму оплаты для покупки автомобиля бренда. В ближайшее время к Tesla может присоединиться больше автомобильных компаний.

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General Motors еще не приняла решения, хотя признала, что оценит, интересуют ли платежи в биткойнах ее клиентов. Хотя производитель не планирует инвестировать в биткойны, генеральный директор Мэри Барра заявила, что GM будет контролировать спрос клиентов на криптовалюту как способ оплаты транспортных средств и услуг.

”Мы не планируем инвестировать в биткойны", – сказала Барра журналистам, во время объявления прибыли GM за четвертый квартал 2020 года в прошлом месяце. "Это то, что мы будем контролировать и оценивать. Если в будущем на это будет большой спрос клиентов, то ничто не мешает нам это делать”.

В новом отчете Reuters также видно, что General Motors открыта для идеи принять биткойн в качестве официального способа оплаты. Не ссылаясь на свои источники, информагентство сообщает, что производитель оценит ситуацию на основе спроса.

Илон Маск не предоставил много деталей относительно методологии платежей за биткойны. По его словам, биткойны, выплаченные Tesla, не будут конвертированы в традиционную валюту, и компания будет использовать “внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом для обработки платежей. В прошлом месяце Tesla объявила об инвестициях в биткойны на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

Впрочем, отдельные дилеры разных марок продавали машины за биткойн еще три года назад, как, например, автосалон Post Oak Motors из Хьюстона, продающий Rolls-Royce.