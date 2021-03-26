Четверть мирового рынка электромобилей заняла Tesla. Также достаточно большая часть рынка у китайских компаний, которые очень быстро наращивают темпы.

Эксперты компании TrendForce составили рейтинг пяти крупнейших производителей электромобилей по объемам продаж в 2020 году. Лидером, как и год ранее, стала компания Tesla – она ​​обеспечила 24,5% всех годовых продаж электрокаров в мире, а ее самым успешным в коммерческом плане автомобилем стал Model 3.

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При этом Tesla продала в четыре раза больше своих автомобилей, чем ближайший конкурент – Volkswagen, который имеет второй результат продаж на текущий год, но при этом контролирует всего 6,6% рынка. Успеху немецкого автогиганта в значительной степени способствовала новая модель электромобиля ID.3, хотя продажи популярного электрического e-Golf также выросли. С появлением на рынке автомобиля ID.4 в этом году Volkswagen, скорее всего, сохранит второе место в мире по объемам продаж и, возможно, даже сократит отставание от компании Илона Маска.

На третьем месте по продажам 2020 года – китайская компания BYD, в первую очередь за счет очень широкой линейки электромобилей. У нее 6,4%, то есть она немного не дотянула до показателей Volkswagen.

На четвертом месте оказался также китайский производитель бюджетного электромобиля Wuling Hongguang. В мировых продажах он получил долю в 6,2% и это фантастический результат, если учесть, что машина поступила в продажу в середине 2020 года и продается сейчас только в Китае. Секрет успеха – в мощной кампании продвижения, которую поддерживает государство. Благодаря этому машина стала крайне популярна и хорошо продается в сельских районах Китая. При сохранении нынешних темпов продаж, в 2021 году Wuling Hongguang однозначно выйдет на второе место в мире, но Tesla вряд ли догонит.

На пятом месте – Renault с долей рынка в 5,6% и локомотивом марки в лице электрической модели ZOE. Неплохо подросли также продажи Nissan Leaf и Hyundai Kona, но к показателям лидеров рынка они не дотянули.

В целом за 2020 год рынок электромобилей вырос, по данным TrendForce, на 43% – до 2,9 млн проданных единиц. Осторожный прогноз на текущий год – он достигнет 3,9 млн. При этом учитываются только продажи новых выпущенных авто, без учета вторичного рынка.

Что касается сегмента гибридных автомобилей, то лидером по объемам продаж в 2020 году остались Mercedes-Benz и BMW – каждая занимает по 13%. На третьем месте Volvo с 12%, на четвертом Volkswagen с 10% и на пятом Audi с 6%