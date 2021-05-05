Щомісяця в Україні реєструють понад півтисячі автомобілів з електричним двигуном. Минулого року кількість таких авто склала понад 7 тисяч одиниць, і на думку експертів, у майбутньому їх число буде неухильно зростати.

Це демонструє готовність українців переходити на автомобілі з електродвигунами, і вже до 2024 року їх кількість може сягнути чверті мільйона. Та чи готова в Україні інфраструктура до зростання кількості електрокарів?

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Нещодавно київська міська влада уклала меморандум із компанією "Нафтогаз" та домовилася про встановлення 50 електричних заправочних станцій. В КМДА обіцяють забезпечити заправками кожен район міста.

Ми ж вирішили дослідити, чи може це вирішити ситуацію повністю, і з якими проблемами нині стикаються власники авто з електричними двигунами.

Чому в Україні зростає попит на електромобілі

Тут дві основні причини і обидві вони - фінансові. По-перше – економія на пальному.

Різні електрокари мають різний запас ходу і відповідно, різну кількість часу, необхідного для повної зарядки. Останнє також залежить і від потужності заправочної станції. В середньому, електромобіль заряджається 2-8 годин. Розхід на 100 км в електрокарах визначається так само як і у звичних бензинових автомобілях, тільки замість літрів бензину тут кВт/год. Найпопулярніші в Україні електроавтомобілі витрачають на 100 км від 15 до 20 кВт/год. А середня вартість заправки 1 кВт/год на швидкісній заправці - 5 грн. Відтак, 1 км шляху власникам електрокарів обходиться в 1 грн, тоді як автомобілі з газовим обладнанням та економні дизелі витрачають приблизно 1,5 грн на кожну сотню пробігу. Авто з бензиновим мотором, звісно, витрачає більше.

По-друге, електромобілі - це не лише нова Tesla. Є також і чимало бюджетних варіантів з пробігом, що користуються популярністю. Їх вартість на сайтах оголошень від 7 до 10 тисяч доларів. Це автомобілі 2013-2014 років випуску і їхні батареї вже зношені і не мають повноцінного запасу ємності, тому і вартують такі авто недорого.

Варто відзначити, що попит на вживані електрокари зростає. Частка таких авто у січні нинішнього року виросла на 10% у порівнянні з січнем минулого року.

Та попри це в Україні ніяк не розвивається повноцінна інфраструктура для таких авто.

Ситуація з електричними заправками в Україні

Дефіцит електрозаправок відчувається навіть у столиці, не говорячи про регіони, чи автотраси. Останнім часом ситуація покращується, інвестори вкладаються у відкриття таких заправок, і досвідчені водії електроавтомобілів у великих містах вже знають місця, де можуть підживити свій електричний транспорт.

Існує навіть інтерактивна карта, де позначені електричні заправки. У Києві їх значно більше ніж у регіонах, оскільки саме у столиці найбільша концентрація електрокарів.

Однак, скористатися першою зустрічною електрозаправкою не вийде, якщо у вас немає її додатку. У Києві свої заправочні станції для електроавтомобілів відкрили кілька компаній. Перед тим як заїжджати на заправку варто встановити відповідну програму. Саме через неї водій може визначати об'єм заряду та сплачувати за послугу.

Це несе водіям певні незручності. Уявімо, що власник електрокара прямує з Києва до Одеси. На шляху йому треба тричі зарядити свій автомобіль. Якщо ж він хоче скористатися трьома різними заправками, то має встановити три різні додатки. Деякі компанії роблять при цьому обов’язковим поповнення власного рахунку у додатку на певну суму. Вона однакова для всіх, навіть якщо водій хоче заправитися на меншу суму. Цим компанії "прив’язують" клієнтів, у яких на балансі залишаються невикористані гроші.

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Поблизу трас існують і так звані домашні електрозаправки. Дехто встановлює такі станції біля своїх будинків, аби заряджати свій автомобіль, а також підзаробляти, заправляючи інших. Там можна розрахуватися готівкою, але зазвичай процес зарядки буде тривати більше чотирьох годин.

Варто додати, що не всі електрозаправки здатні заряджати будь-які моделі автомобілів. Тому, якщо водій планує скористатися якоюсь заправкою вперше, краще уточнити, чи підійде станція автомобілю. Також авто може не заряджатися через технічні проблеми та несправності.

У містах ще однією проблемою є культура водіїв. Навіть за наявності електрозаправок водії не можуть зарядити електрокар, бо там припарковані традиційні авто. Формально це не є порушенням і поліція за це штрафувати не має права. Усе через "криво" написану норму закону. Зараз будь-який транспортний засіб підпадає під формулювання "оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)". У всіх ТЗ є електродвигуни у приводі двірників, склопідйомників, системі опалення салону...

Чи складно відкрити електрозаправку

Існує думка, що відкрити електричну заправочну станцію легше, ніж, скажімо, бензинову. Однак, процедура тут теж нелегка.

Якщо мова йде про комерційний проект, а не про домашню зарядку для свого автомобіля, то для початку потрібно зареєструвати компанію. Потім - отримати ліцензію на продаж електроенергії. Його видає НКРЕКП. В Порядку ліцензування вказано, що на це йде до 10 робочих днів після подачі документів.

Там прописані і причини відмови в отриманні ліцензії. Одна з них - невідповідність ліцензійним умовам.

Якісне обладнання для електрозаправки недешеве задоволення. Станція швидкої зарядки може коштувати до 20 тис. дол. Бюджетними варіантами є настінні станції. Їх ціна від 1 до 2 тис. дол. Однак, вони заряджатимуть автомобіль доволі довго. До того ж, деякі з них не підходять більшості моделям автомобілів.

Ще одне важливе питання - місце комфортного відпочинку для водіїв поблизу станції. Зазвичай, водії обирають електрозаправи поблизу кафе чи готелів, аби мати змогу відпочити, поки автомобіль заряджається. Якщо ж побудувати електрозаправку і не подбати про водіїв, навряд чи вона користуватиметься популярністю.

Електрозаправки в Європі

Зріст кількості електрозаправок в Україні виглядає дріб'язково на фоні європейських країн. До прикладу в Німеччині, працює майже 30 тисяч електрозаправок, тоді як у нас їх трохи більше трьох тисяч.

Влада Німеччини стимулює власників автокарів встановлювати власні "домашні" станції навіть у багатоквартирних будинках. Для цього спростили житлове законодавство. Тепер усі власники та орендарі квартир можуть безперешкодно власним коштом встановлювати станції.

У Великій Британії пішли далі і взялися будувати електрозаправки, що працюють на сонячних батареях. На першій станції компанії Gridserve встановлено 36 зарядних пристроїв для електромобілів. А зарядити автомобіль там можна за 20 хвилин.

Компанія Tesla продовжує удосконалювати процес зарядки електромобілів. В різних країнах світу відкривають станції третього покоління Tesla Supercharger. Вони всього за 5 хвилин здатні зарядити деякі моделі Tesla на 120 км ходу.

В Україні компанія планувала відкрити дві заправочні станції Tesla Supercharger. При цьому, жодну з них у Києві. Для своїх супер заправок Ілон Маск та команда обрали Житомир та Львів. Ще у 2016 році йшли розмови про початок будівництва. Нині відомо, що до 2022 року в Україні "суперчарджерів" не буде. Це, до слова, про легкість відкриття заправок у порівнянні з бензиновими.

Краплина в морі

Те, що Київ демонструє готовність займатися інфраструктурою для електрокарів, безумовно, є прикладом для інших. Навіть попри те, що подібні кроки деякі європейські столиці зробили вже років п'ять тому.

Та розвинути інфраструктуру в одному місті і залишити її без розвитку в регіонах та поблизу доріг національного і міжнародного значення, означатиме позбавлення власників електрокарів можливості подорожувати країною.

Нині в Україні далеко не кожен власник "електричного коня" погоджується ризикнути та подолати шлях бодай з Києва до Одеси, оскільки це потребує значних організаційних зусиль.

Повернення до традиційних авто

В Каліфорнії було проведено дослідження, яке показало, що кожен п’ятий водій, проїздивши якийсь час на електромобілі, повертається до традиційного авто. І це при тому, що Каліфорнія, у плані розвитку інфраструктури для електричних авто, чи не найкраще місце в світі.

Звісно в Україні кількість електромобілів надто мала і подібні дослідження ніхто не проводив. Але випадків, коли українці купують електричний автомобіль, і, поїздивши на ньому кілька місяців, повертаються до машин з традиційним приводом - зовсім не мало.