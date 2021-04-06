Інтерес до електромобілів з боку українських покупців вже не росте звичними темпами. Багато хто усвідомив усі переваги та недоліки цього типу транспортних засобів.

Як повідомляє Федерація автопрому України на основі даних МВС, за підсумками перших трьох місяців було зареєстровано 1659 автомобілів з електричним приводом. Це на 6% менше за попередній квартал, однак на 3% більше за відповідний період минулого року.

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А ось щодо популярних в Україні брендів, ринок електромобілів стає все більш різноманітним. Nissan, як і раніше, утримує лідерство, але його помітно наздоганяє Chevrolet, і від зміни багаторічного лідера його відділяє усього лише кілька автомобілів. Обидва бренди займають по 24% ринку. На третьому місці йде Tesla з часткою ринку 18%, адже моделі Model 3 та Model S користуються стабільно високим попитом.

Під реєстраціями рахували кількість первинних реєстрацій та реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених із-за кордону по посвідченню митниці або ВМД. Не ввійшли до статистики перереєстрації та тимчасові реєстрації.