Интерес к электромобилям со стороны украинских покупателей уже не растет привычными темпами. Многие осознали все преимущества и недостатки этого типа транспортных средств.

Как сообщает Федерация автопрома Украины на основе данных МВД, по итогам первых трех месяцев было зарегистрировано 1659 автомобилей с электрическим приводом. Это на 6% меньше, чем за предыдущий квартал, однако на 3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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А вот относительно популярных в Украине брендов, рынок электромобилей становится все более разнообразным. Nissan, как и раньше, удерживает лидерство, но его заметно догоняет Chevrolet, и от смены многолетнего лидера его отделяет всего лишь несколько автомобилей. Оба бренда занимают по 24% рынка. На третьем месте идет Tesla с долей рынка 18%, ведь модели Model 3 и Model S пользуются стабильно высоким спросом.

Регистрациями считали количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.