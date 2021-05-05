Более 40 процентов всех электромобилей ездят на китайских дорогах.

Электромобили (BEV и PHEV) сегодня очень неравномерно распределены между различными регионами мира. С 2010 года Китай удерживает лидерство по количеству регистраций в мире с 4,2 миллионами транспортных средств (всего – 9,88 миллиона). Однако это преимущество сокращается.

На европейский рынок, включая членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), кроме Европейского союза приходится в целом 3,2 миллиона электромобилей. США занимают третье место с 1,7 млн автомобилей. Если разбить европейские страны отдельно, то Германия занимает третье место (702 981) после США. Если добавить количество автомобилей в Германии к другим ведущим европейским рынкам – Великобритании (447 486), Норвегии (433 609) и Франции (413 212), то эта цифра даже превосходит аналогичный показатель для США. На эти четыре страны, вместе взятых (Германия, Великобритания, Норвегия и Франция), приходится более половины автомобилей, которые в настоящее время находятся на дорогах европейского рынка.

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По расчетам, в Европе на тысячу жителей приходится 6,1 электромобилей, опережая США (5,2) и Китай (3,0). Мировым лидером является Норвегия (81 на 1000 жителей), за ней следуют Исландия (36,8) и Швеция (20,6). В Германии на 1000 жителей приходится 8,5 электромобилей. Между европейскими регионами существуют значительные различия: в Северной и Центральной Европе относительно высокое количество электромобилей на 1000 жителей, тогда как в Южной и Восточной Европе этот показатель остается низким.

Достижения климатической нейтральности требует большого количества чисто аккумуляторных электромобилей, управляемых на местном уровне без выбросов. К 2020 году благодаря высоким субсидиям на чистые электромобили приходилось лишь 79% новых электрифицированных транспортных средств, зарегистрированных в США, важном рынке для электронной мобильности. Китай даже достиг показателя 80%. С долей 54% Европа все еще ниже среднего мирового показателя в 68% для чисто аккумуляторных электромобилей, но здесь очень популярны гибриды с модулем, что подключается. Они также играют важную роль в снижении выбросов в городах, гарантируя при этом большой запас хода при длительных поездках. Общий рост рынка электромобилей показывает, что PHEV является продуктом начального уровня, который в долгосрочной перспективе привлекает клиентов к электронной мобильности.