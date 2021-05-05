Більше 40 відсотків усіх електромобілів їздять на китайських дорогах.

Електромобілі (BEV і PHEV) сьогодні дуже нерівномірно розподілені між різними регіонами світу. З 2010 року Китай утримує лідерство за кількістю реєстрацій у світі з 4,2 мільйонами транспортних засобів (усього - 9,88 мільйона). Однак ця перевага скорочується.

На європейський ринок, який включає членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), крім Європейського союзу припадає в цілому 3,2 мільйона електромобілів. США займають третє місце з 1,7 млн автомобілів. Якщо розбити європейські країни окремо, то Німеччина посідає третє місце (702 981) після США. Якщо додати кількість автомобілів в Німеччині до інших провідних європейських ринків - Великобританії (447 486), Норвегії (433 609) і Франції (413 212), то ця цифра навіть перевершує аналогічний показник для США. На ці чотири країни, разом узятих (Німеччина, Великобританія, Норвегія і Франція), припадає більше половини автомобілів, які в даний час знаходяться на дорогах європейського ринку.

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За розрахунками, в Європі на тисячу жителів припадає 6,1 електромобілів, випереджаючи США (5,2) і Китай (3,0). Світовим лідером є Норвегія (81 на 1000 жителів), за нею йдуть Ісландія (36,8) і Швеція (20,6). У Німеччині на 1000 жителів припадає 8,5 електромобілів. Між європейськими регіонами існують значні відмінності: в Північній і Центральній Європі відносно висока кількість електромобілів на 1000 жителів, тоді як в Південній і Східній Європі цей показник залишається низьким.

Досягнення кліматичної нейтральності потребує великої кількості чисто акумуляторних електромобілів, керованих на місцевому рівні без викидів. До 2020 року завдяки високим субсидіям на чисті електромобілі припадало лише 79% нових електрифікованих транспортних засобів, зареєстрованих в США, важливому ринку для електронної мобільності. Китай навіть досяг показника 80%. З часткою 54% Європа все ще нижче середнього світового показника в 68% для чисто акумуляторних електромобілів, але тут дуже популярні гібриди з модулем, що підключається. Вони також відіграють важливу роль у зниженні викидів в містах, гарантуючи при цьому великий запас ходу при тривалих поїздках. Загальне зростання ринку електромобілів показує, що PHEV є продуктом початкового рівня, який в довгостроковій перспективі приваблює клієнтів до електронної мобільності.